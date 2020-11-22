Новообрана президентка Молдови Майя Санду заявила, що російські війська повинні піти з Придністров'я. У Росії не забарилися з реакцією: мовляв, такий крок може привести до дестабілізації в регіоні.

Що кажуть у Росії про Придністров'я після перемоги Санду

Росія вважає, що якщо забере своїх військових із Придністров'я, регіон може дестабілізуватися. Таку думку висловив заступник директора Інституту політичного і військового аналізу Олександр Храмчихін російському РБК.

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Молдова може піти на силовий сценарій

Поки що російські ЗМІ за допомогою фахівців та експертів транслюють у медіапростір попередні меседжі, за якими послідує офіційна реакція влади. Наразі головний меседж, озвучений Храмчихіним, такий:

Після перемоги проєвропейської Санду на президентських виборах Молдова може спробувати силою повернути Придністров'я. А допомагати їй у цьому будуть, звісно ж, Україна й Румунія.

При цьому Храмчихін натякнув, що виводити (якщо це дійсно станеться) війська з Придністров'я Росія не буде територією України – мовляв, через складні "юридичні аспекти процесу" (ймовірно, "аспектами" експерт назвав анексію Криму та війну на Донбасі, вчинені Росією).

Придністров'я Росії не потрібне

Другорядний меседж, який озвучив Храмчихін: Придністров'я – тягар для Росії. Немає, мовляв, спільного кордону, виходу до моря, а ще й під боком "ворожа Україна". "Нічого, крім проблем, воно нам не створює", – сказав політолог.

При цьому, на жаль, забув уточнити: що, власне, змінилося за роки перебування російських військ у Придністров'ї? Хіба раніше Росія мала з ним спільний кордон? Чи, може, Придністров'я раніше мало вихід до моря?

Але виводити війська з Придністров'я Росія не хоче

Та попри все – і про це був третій меседж Храмчихіна – Росія, реагуючи на ймовірну вимогу вивести війська з Придністров'я, "постарається якось цього уникнути".

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