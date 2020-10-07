Викладачка одного з російських коледжів прочитала студентам лекцію про небезпеку собак. За її словами, ці домашні тварини пов'язані з Сатаною і можуть зняти скальп з маленької дитини.

Студенти записали висловлювання викладачки, і опублікували в різних соцмережах аудіо- та відеодокази. Про це пише Лента.ру.

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Викладачка наголосила другокурсникам, що вдома можуть лише коти, адже собаки асоціюються зі злом та створюють негативну атмосферу в сім'ї.

Вона також розповіла, що ці домашні тварини можуть навіть вбити маленьких дітей, адже здатні зняти скальп з неї. Жінка пояснила це тим, що собаки – "ревниві тварини".

Як повідомляють російські видання, мовиться про Бєлгородський механіко-технічний коледж. Таку лекцію викладачка Олександра Троїцька прочитала студентам 2 курсу факультету туризму.

Що каже сама викладачка про лекцію

Жінка пояснила, що така лекція є частиною виховного процесу. Оскільки діти зараз дуже сильно плекають собак.

Крім цього, вона відзначила, що всю цю інформацію дізналась від священників по телебаченню та прочитала в книгах.

Російським студентам прочитали лекцію про небезпеку собак: