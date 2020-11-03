Фігурантам резонансної справи Хізб ут-Тахрір у Росії винесли вирок. Сумарно 3 кримчан засудили до 42 років позбавлення волі.

Відповідне рішення виніс Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, повідомляє у фейсбуці "Кримська солідарність".

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На скільки ув’язнили фігурантів справи Хізб ут-Тахрір

Рустем Емірусеїнов отримав 17 років суворого режиму з відбуванням перших двох років у в'язниці;

Арсен Абхаїтов – 13 років з двома роками в'язниці;

Ексендер Абдулганієв отримав найменший термін – 12 років і також з двома роками в'язниці.

Як на це відреагували у МЗС України

Міністерство висловило рішучий протест через неправомірне рішення суду.

Ці вироки показують, як держава-окупант продовжує використовувати "драконівські" норми свого антитерористичного законодавства для політичних переслідувань представників кримськотатарського народу,

– йдеться у повідомленні.

У МЗС наголошують, що це інструмент залякування та придушення будь-яких проявів нелояльності до окупаційного режиму. Росія має скасувати рішення суду та звільнити незаконно утримуваних громадян України.

Міжнародну спільноту Україна просить посилити тиск на Росію через це.