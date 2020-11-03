42 роки загалом: у Росії винесли вирок 3 кримчанам у справі Хізб ут-Тахрір
Фігурантам резонансної справи Хізб ут-Тахрір у Росії винесли вирок. Сумарно 3 кримчан засудили до 42 років позбавлення волі.
Відповідне рішення виніс Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, повідомляє у фейсбуці "Кримська солідарність".
Читайте також У Криму рідні політв'язнів влаштували одиночний пікет: фото
На скільки ув’язнили фігурантів справи Хізб ут-Тахрір
- Рустем Емірусеїнов отримав 17 років суворого режиму з відбуванням перших двох років у в'язниці;
- Арсен Абхаїтов – 13 років з двома роками в'язниці;
- Ексендер Абдулганієв отримав найменший термін – 12 років і також з двома роками в'язниці.
Як на це відреагували у МЗС України
Міністерство висловило рішучий протест через неправомірне рішення суду.
Ці вироки показують, як держава-окупант продовжує використовувати "драконівські" норми свого антитерористичного законодавства для політичних переслідувань представників кримськотатарського народу,
– йдеться у повідомленні.
У МЗС наголошують, що це інструмент залякування та придушення будь-яких проявів нелояльності до окупаційного режиму. Росія має скасувати рішення суду та звільнити незаконно утримуваних громадян України.
Міжнародну спільноту Україна просить посилити тиск на Росію через це.
Що відомо про справу Хізб ут-Тахрір?27 березня 2019 року ФСБ провела обшуки в будинках кримських татар. Тоді силовики затримали 24 активістів за підозрою в причетності до справи Хізб ут-Тахрір.
Пізніше в відділення ФСБ РФ потрапили Абхаїтов, Емірусеїнов і Абдулганієв. Їх звинуватили в причетності до діяльності організації Хізб ут-Тахрір, яка у Росії заборонена.
Захист фігурантів справи неодноразово заявляв про жахливі умови, в яких тримають кримчан.
Поділитися новиною