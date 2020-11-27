У Росії винесли вирок українському політв'язню Марченку
Українського політв'язня Олександра Марченка у Росії 26 листопада засудили до 10 років позбавлення волі. Чоловіка звинуватили у переміщенні продукції військового призначення і шпигунстві.
Рідні Марченка звертаються із проханням про допомогу до президента Володимира Зеленського. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала дружина політв'язня Катерина Марченко.
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Моєму чоловіку, Олександру Марченку, винесли вирок 10 років. І ніби ми знали, що виправдальний вирок неможливий, але все одно сподівались на якесь диво. Навіть не уявляю, які почуття наразі охоплюють Олександра. Знаю тільки одне – він тримається, тому що має неймовірну силу волі,
– розповіла дружина політв'язня.
Окрім того, Марченко проінформувала про вирок чоловіка офіс українського омбудсмена Людмили Денісової, МЗС України, місії ОБСЄ й ООН та низку посольств закордонних держав в Україні.
Що відомо про затримання Марченка
- Олександра Марченка затримали у 2018 році на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
- Упродовж місяця рідні не знали, що Марченко перебуває. У той час бойовики допитували та катували бранця.
- Згодом його передали представникам ФСБ Росії.
- У 2019 році правозахисний центр "Меморіал" визнав Марченка політв'язнем.
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