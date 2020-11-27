Українського політв'язня Олександра Марченка у Росії 26 листопада засудили до 10 років позбавлення волі. Чоловіка звинуватили у переміщенні продукції військового призначення і шпигунстві.

Рідні Марченка звертаються із проханням про допомогу до президента Володимира Зеленського. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала дружина політв'язня Катерина Марченко.

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Моєму чоловіку, Олександру Марченку, винесли вирок 10 років. І ніби ми знали, що виправдальний вирок неможливий, але все одно сподівались на якесь диво. Навіть не уявляю, які почуття наразі охоплюють Олександра. Знаю тільки одне – він тримається, тому що має неймовірну силу волі,

– розповіла дружина політв'язня.

Окрім того, Марченко проінформувала про вирок чоловіка офіс українського омбудсмена Людмили Денісової, МЗС України, місії ОБСЄ й ООН та низку посольств закордонних держав в Україні.

Що відомо про затримання Марченка