На Камчатці розпочав виверження стратовулкан Ключевська Сопка. Потік лави із його жерла вже спустився південним схилом вниз на 1,5 кілометра.

Таку відстань потік лави подолав за кілька годин. Про це пише "Камчатка-інформ" з посиланням на Камчатську вулканологічну станцію Інституту вулканології і сейсмології ДСВ РАН.

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8 грудня вночі на південний схил Ключевського вулкану почав виливатися новий лавовий потік і за кілька годин спустився вниз на відстань близько 1,5 кілометра. В цей же час лавовий потік у Апахончиському жолобі на північно-східному схилі різко зменшив інтенсивність,

– повідомили на станції.

Вчені також припускають, що південний край Ключевської Сопки міг обвалитися.

Виверження вулкану Ключевська Сопка / Фото Getty images

Цікаво, що виверження вулкану в Росії відновилося після двомісячної перерви. Раніше він також проявляв активність з листопада 2019 по липень 2020 року.

Виверження вулкану Ключевська Сопка: відео

Що ще відомо про вулкан Ключевська Сопка:

Це стратовулкан, що розташований на східному узбережжі півострова Камчатка.

Він має висоту 4 754 метри, є найвищим і найактивнішим вулканом Євразії. На його вершині лежать вічні сніги й льодовики. Вік вулкану оцінюється в 7 тисяч років.

Потужне виверження 2005 року викликало просідання сопки приблизно на 50 метрів: з 4 800 до 4750 метрів.

За 120 кілометрів від вулкана розташоване селище Усть-Камчатськ, а ось найближче до вулкана розташовується поселення Ключі.

Ключевська Сопка на карті: