У Росії судді Конституційного суду тепер не можуть публікувати особливі думки. Такий закон підписав президент РФ Володимир Путін.

Раніше законопроєкт прийняла Держдума та схвалила Рада Федерації, повідомляє "Радіо Свобода".

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Що змінює закон

Раніше судді могли не погоджуватись з колегами у рішенні, навіть якщо за нього проголосувала більшість. Судді мали змогу висловитись у "Віснику Конституційного суду". Попри те, що окремі думки не мали юридичної сили, вони могли впливати на подальший розвиток справ.

Тепер судді не мають такого права.

До слова, відповідно до закону розголошувати зміст слухань і результати голосування тепер у Росії теж не можна.

Навіщо прийняли такий закон

Автори законопроєкту стверджують, що нібито публічна критика рішень Конституційного суду направлена ​​на підрив авторитету судової влади. Крім цього, у Росії вважають, що ідеологічні дискусії у суді недоречні.

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