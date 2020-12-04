У Росії затримали блогера Стаса Решетникова, який провів пряму трансляцію в соціальній мережі, коли біля нього лежала мертва подруга. Він відомий як Reeflay.

Правоохоронці звинуватили Решетникова в умисному завданні шкоди здоров'ю 27-річної Валентини Григор'євої. Про це повідомляє BBC.

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Наразі офіційну причину смерті дівчини ще не встановили. Однак за даними деяких експертів, у потерпілої виявили черепно-мозкову травму, а також значну кількість синців.

Що спричинило інцидент

Під час прямої трансляції між дівчиною та блогером, ймовірно, виникнув конфлікт. Раніше повідомляли, що через це він нібито вигнав подругу на мороз. За словами сусідки пари, вона навіть лежала на вулиці.

Через інцидент до квартири блогера викликали поліцію та швидку допомогу. За попередніми даними, дівчина була вагітною, але правоохоронці це заперечили.

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Водночас блогер заявляв, що дівчина зловжила спиртним, тому це могло стати причиною її загибелі.

Детальніше про інцидент з блогером Reeflay – читайте за посиланням.