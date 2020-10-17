Після того, як Євросоюз ввів санкцій Росії через опозиціонера Олексія Навального, їхні відносини значно погіршились. Відтак тепер вони перебувають на "найнижчій позиції".

Про це заявив постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов, повідомили у ТАСС. Чижов зазначив, що очікує на ускладнення робочих моментів.

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Але додав, що вони готові до відновлення стосунків, попри санкції. Хоча нещодавно у Росії заявляли про зворотне.

Мені й моїм співробітникам найближчим часом стане складніше працювати, але ми до цього готові й в будь-якому випадку будемо прагнути до виправлення російсько-європейських відносин,

– підкреслив Чижов.

"Односторонні незаконні заходи"

За словами Чижова, обґрунтування цих санкцій "з політичної й з юридичної точок зору дуже кволе, а з моральної – просто неприйнятне". Росія розцінює їх як "односторонні незаконні заходи".

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров нещодавно пообіцяв відповісти дзеркально на санкції Європейського Союзу. Все через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

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