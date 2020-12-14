Російського бойовика, який воював на Донбасі проти українців у 2014 – 2015 роках, знайшли мертвим у його квартирі в Санкт-Петербурзі. Місцеві ЗМІ, що цікаво, передусім поспішили запевнити, що українські спецслужби до цього не причетні.

У квартиру в місті Муріно Ленінградської області Росії поліцейські приїхали на виклик сусідів – ті скаржилися на дивний шум. Про це розповіли у телеграм-каналі "Mash на Мойке".

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У квартирі ж виявили тіло 37-річного чоловіка – у неприродній позі, з перемотаними шнуром від роутера ногами й діркою в голові. У кімнатах, як свідчать фото, все перевернуто, наче щось шукали.

Місцеве видання "Дневник Санкт-Петербурга" пише, що криміналісти зафіксували на тілі вбитого численні колото-різані й рубані рани.

Вбитий, як повідомили у російському РБК, – це колишній проросійський бойовик із терористичного угруповання "ДНР" на ім'я Андрій Чекін. Він воював проти ЗСУ у складі "першої розвідувальної роти" у 2014 – 2015 роках.

Чекін є у базі сайту "Миротворець". Відомо, що він народився в місті Бійськ в Алтайському краї 12 травня 1983. У своїх соцмережах неодноразово хвалився фотографіями з Донецької області, де позував зі зброєю та іншими найманцями.

Зокрема, 16 листопада 2014 він опублікував фотографію зенітно-ракетного комплексу "Панцир" із поміткою "ДНР".





Чекін хвалився участю у війні на Донбасі, його вбили у Росії / Фото з соцмереж

Цікаво, що у спільноті "добровольців" Санкт-Петербурга поспішили прокоментувати інцидент:

Мовляв, "у цій драматичній історії немає шпигунських пристрастей", хоча "напевно, українські медіа будуть приписувати вбивство Чекіна своїм спецслужбам".

Насправді ж, звісно, жодне українське медіа жодним спецслужбам це вбивство не приписувало.

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