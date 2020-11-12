Хочу від імені всіх українці привітати Конституційний Суд, Вищу раду правосуддя, ОАСК і решту судової мафії з черговим визнанням. Вперше за 5 років недовіра до судів очолила список перешкод для інвестицій в Україну.

Інвестори вважають, я зацитую: "Українські суди гірші за корупцію". Дослідження провели Європейська бізнес асоціація, провідна інвестиційна компанія Dragon Capital та Центр економічної стратегії. Повірте, вони точно знають, про що говорять. Про це детальніше – в новому випуску блогу "Право на гідність" на 24 каналі.

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Корупція, яка 4 роки підряд очолювала список перешкод до цього, перемістилася на 2 місце. Ура, перемога! Наголошу, що в цьому дослідженні огидні суди та велика корупція посідають перші місця останні 5 років. 5 років! Вже й політична, так би мовити "еліта", змінилася. А судова мафія, корупціонери і олігархи й далі продовжують робити усіх нас біднішими.

Хто відповідає за судову реформу

Єдиний спосіб, нам українцям заробляли більше – це економічний ріст. А цей ріст неможливий без інвестицій. Ні президент, ні уряд, ні Верховна Рада не створюють робочі місця. Їх створюють підприємці, інвестуючи гроші в нові бізнеси і наймаючи туди працівників.

Чим більше інвестицій – тим більше нових підприємств – тим більше потреби в працівниках – тим більшу платню їм пропонують. По-іншому не буває.

Ні президент, ні уряд, ні Верховна Рада не наповнюють бюджет. Бюджет наповнюють підприємці та працівники своїми податками. ¾ – українського бюджету, між іншим. Без інвестицій не буде нових підприємств, а значить не буде нових робочих місць, а значить не буде конкуренції за працівників і підвищенням зарплат. І вже ба більше не буде збільшення надходжень до бюджету.

А ось що можуть президент, уряд і Верховна Рада зробити, так це знищити перешкоди, які цим інвестиціям заважають. Вірніше навіть не так – вони єдині, хто можуть ці перешкоди знищити. Ми з вами – громадяни – не можемо очистити корумповану судову систему. В нас просто не має на це повноважень. Ці повноваження ми на виборах делегували президенту і народним депутатам.

Вони – політики – відповідають перед нами – платниками податків – за судову реформу. Вірніше за її не провадження. Відповідає влад і сьогоднішня, і попередня. Щоправда, обом цим владам, схоже, на це начхати. А це вже наша – громадян – проблема. Ми не змогли змусити обраних нами політиків зробити судову реформу.Чому депутати не

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Реформу, без якої стати багатшими, ми не маємо жодних шансів. Реформу, після проведення якої, у більшості політиків стати багатшими шансу не буде жодного. Не буде, тому що чесна судова система – основа рівних правил для всіх. А в рівних правилах олігархи, бізнеси дружини депутатів та прокурорів просто не виживуть. Вони всі не спроможні конкурувати чесно.

Саме тому більшість політиків, що з влади минулої, що з теперішньої – усіма силами противляться судовій реформі. Вона загрожує їх добробуту. Добробуту, який вони отримують коштом добробуту нашого. До речі, думки іноземних інвесторів щодо недовіри до судової системи повністю збігаються і з оцінкою громадян України.

Наприклад, за останніми опитуваннями Центру Разумкова менше ніж судам українці довіряють лише російським ЗМІ та чиновникам загалом. Гарна компанія, правда?

Скільки українці платять суддям

Огидно те, що, якщо кремлівські пропагандисти отримують гроші російські, то і суддям, і чиновниками платимо ми. Як, до речі, і депутатам, які їх покривають. Платимо, між іншим, дуже не мало. Нагадаю, що родина з 2 працюючими за рік сплачує податків на майже 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів.

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До речі, я вам наполегливо раджу порахувати, скільки саме платите ви. Для цього зайдіть на сайт cost.ua або пошукайте в Гуглі "ціна держави". Сума вас вразить. Водночас пенсіонерів, які чомусь думають, що податків не сплачують. Сплачують, і, між іншим, дуже не мало. Люди, які отримують зарплату в конвертах, теж сплачують. І теж дуже не мало.

Одним словом, обов'язково зайдіть на "Ціна держави" і порахуйте кількість грошей, які ви сплачуєте в тому числі суддям та депутатам. Всім тим, хто блокує інвестиції, а значить і вашу заможність. І закінчуючи з дослідженнями. На 3 місці серед перешкод для інвесторів – монополізація ринків та українська "олігархономіка". Це всі оці схеми Коломойського з "ПриватБанком", чи Ахметова з "Роттердамом+".

Про нашу війну з олігархами, я інколи розповідаю в цьому блозі. Війну, в якій мені, наприклад, спалили будинок, в якому спали батьки, які ледве врятувалися. Буду більше розповідати вам про цю війну. Без спільних зусиль багатьох українців виграти її просо не можливо. Як і війну за чесні суди.

А перемогти в цих війнах ми просто мусимо. Без цього на перемогу у війні з Росією годі й сподіватися. Хоча б через те, що саме олігархи і корумповані судді є найближчими союзникам Росії у знищені нашої країни.



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