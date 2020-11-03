На Дніпропетровщині СБУ викрила схему розкрадання російською компанією запчастин до бойових вертольотів. Фігуранти схеми працювали на стратегічному українському підприємстві, звідки систематично викрадали важливі комплектуючі і переправляли до Росії.

Організували протиправну схему власники російської авіакомпанії. Про це інформує пресцентр СБУ.

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Посередники, у тому числі посадовці стратегічного підприємства, викрадали на їх замовлення двигуни та авіаційні запчастини для таких гвинтокрилів та їх модифікацій:

Мі-2,

Мі-8,

Мі-17

Викрадену продукцію посередники вивозили за кордон поза митним контролем. Обладнання, за підробленими документами, ділки продавали оборонним компаніям з Близького Сходу та у країни колишнього СНД.



Посадовці стратегічного підприємства продавали комплектуючі до бойових вертольотів російській компанії

Правоохоронці затримали фігурантів під час спроби продажу авіаційного двигуна вартістю 980 тисяч доларів США.

Технічна експертиза встановила, що двигун відноситься до товарів подвійного використання і може встановлюватися на військові гвинтокрили.

Під час обшуків в офісах українських посередників і місцях проживання зловмисників виявили авіаційні запчастини для гвинтокрилів Мі-2 та Мі-8. Також вилучені чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.



Посадовці стратегічного підприємства продавали комплектуючі до бойових вертольотів російській компанії



В офісах і вдома у зловмисників провели обшуки В офісах і вдома у зловмисників провели обшуки

Наразі правоохоронці затримали начальника відділу стратегічного підприємства. Посадовцю повідомили про підозру за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



Серед затриманих – начальник відділу стратегічного підприємства

Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників незаконної оборудки.