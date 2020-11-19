Коли німці, французи, італійці та поляки чують слово "Україна" воно у них викликає передусім три асоціації – війна, бідність та іммігранти. Такий результат соціологічного опитування, замовленого Центром "Нова Європа" у цих чотирьох європейських країнах. Про що це свідчить?

На перший погляд, нічого для України хорошого. Однак, якщо порівняти з аналогічним питанням, яке ми ставили мешканцям цих же країн п'ять років тому, то побачимо доволі обнадійливі сигнали. Сигнали, які мотивують, а не примушують скласти руки.

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П'ять років тому, три головні асоціації з Україною виглядали дещо інакше це була війна, Росія та бідність. Сьогодні Росія як головна асоціація з Україною не входить до трійки. Лише за останні п'ять років асоціація України з Росією зменшилась вдвічі.

Асоціація України з війною теж зменшилась в чотири рази за останні п'ять років (з 49% у 2015 до 12%у 2020). Добре це чи погано – це питання більш дискусійне. З точки зору акценту Києва на економічну дипломатію, нові інвестиції, туризм, очевидно, що так. З точки зору, що війна тримає і агресор має й надалі нести покарання – зокрема й у вигляді санкцій – не дуже. Абсолютно новий тренд – асоціація з іммігрантами та сезонними працівниками з України в трійці пріоритетів.

Членство України в НАТО та ЄС: що про це думають європейці?

Взагалі, мене у нашому нинішньому соціологічному опитуванні здивували три речі.

По-перше, це Італія. З десяти головних асоціацій з Україною – фактично жодної негативної. Це в той час, як в трьох інших країнах негативні асоціації не те що переважають, вони домінують абсолютно.

Також італійці підтримують членство України в ЄС майже на тому ж рівні, що і поляки: 61,6% в Італії, 69,5% – в Польщі (у Німеччині це 47%).

Понад те, мешканці Італії підтримують надання Україні перспективи членства в ЄС, як відповідь на російську агресію щодо України (інші країни в ролі такої відповіді вбачають продовження санкцій). Очевидно, завдання для України сьогодні, як такі прихильні настрої італійського суспільства перенести на рівень політичних еліт цієї країни.

По-друге, це підтримка членства України в НАТО серед французів – майже 40%. Як виявилось, французи більше підтримують членство України в НАТО не тільки, ніж німці чи італійці, але й навіть, ніж поляки. Феномен дійсно цікавий.Є з чим серйозно попрацювати.

По-третє, прихильне ставлення до України з боку німецької молоді. Серед молодих людей віком 18-25 років підтримка членства України в ЄС – 60,7%. Очевидно, "студентська" та "шкільна" дипломатія вартують свого продовження і посилення. Тут цікаво, що в Польщі Україну в ЄС більше підтримують старші люди.

Україна стає самодостатньою

Не здивуванням, але гарною новиною стало те, що російські пропагандистські штампи про громадянську війну в Україні не спрацювали належним чином, попри масштабні ресурси, які витрачаються Москвою на дискредитацію України в європейських країнах. Лише 0,8% в цих країнах думають, що в Україні громадянська війна.

Важливим сигналом для української влади має стати те, що у всіх чотирьох країнах викорінення корупції вважається головною передумовою для набуття членства України в ЄС.

Хоча сама по собі корупція у списку асоціацій з Україною, попри стереотипи, посідає лише дев'яту сходинку. Самого ж Зеленського у списку асоціацій з Україною назвали лише 9 осіб (не %, а осіб).

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Як на мене, результати опитування продемонстрували: Україна як держава стає все більше самодостатньою в сприйнятті європейців. Навіть якщо поки що йдеться, швидше, про певну окремішність, а не індивідуальність. Однак надалі бракує зрозумілої та яскравої історії про Україну. А тут зусилля публічної дипломатії – якими б геніальними вони не були – мають опиратись на реальні зміни в самій Україні.

Джерело: Facebook