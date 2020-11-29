Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що зараз багато чуток ходить щодо російської вакцини від коронавірусу "Супутник – 5". Але насправді вона ще не довела свою ефективність, як система охорони здоров'я Росії загалом.

Чи насправлі є російська вакцина від COVID-19: деталі заяви Арахамії

Як зауважив парламентар, російська вакцина ще не пройшла сертифікацію. Більше того, навіть не вакцинувався господар Кремля Володимир Путін. Про Арахамія заявив у ефірі одного з українських телеканалів, мовиться у повідомленні 24 каналу.

До речі Експеримент з російською вакциною не допоміг: журналіст Пивоваров заразився COVID-19

Раніше нам місцеві політики пропонували купувати її в Україну та говорити, що це вже еліксир. У питанні вакцинації в глобальній політиці – сьогодні багато спекуляцій. Кожен хоче перехопити прапор і сказати, що він – новатор,

– наголосив керівник "Слуги народу".

За його словами, слід почекати зрозумілих речей. До прикладу, в всі місця, куди можна було звернутися а стати в чергу на отримання вакцини, Україна це зробила.

"Тепер чекаємо, хто перший з них отримає вакцину, яка працює", – констатував Арахамія.

Чи купуватиме Україна російську вакцину, якщо її сертифікують

Нардеп підкреслив, якщо Україна матиме виходи купувати якусь іншу вакцину, то точно купуватиме іншу, а не російську вакцину.

"До російської медицині світовий рівень довіри, м'яко скажемо, є низьким. А тривалість життя в Росії, якщо ви подивитеся...", – наголосив народний обранець.

А щодо так званої старої школи епідеміологів у Росії, то це, вважає Арахамія, "КДБ, секретні рецепти КДБ тощо".

Але дивіться, якщо люди вже відкрито обманювали, якщо нам розповідали, що вже весь уряд Росії відвакцинували, а потім з'являється маса хворих чиновників, які вакцинувалися, а зрештою кажуть, що вакцина – не сертифікована. Мені здається, цієї інформації вже достатньо, щоб вирішити не рухатися в цьому напрямку,

– підсумував представник президентської політсили.

Зверніть увагу Вакцину Pfizer вже почали розповсюджувати по світу, – WSJ

Головне про російську вакцину від коронавірусу: