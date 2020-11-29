Секретні рецепти КДБ, що не викликають довіри, – Арахамія про російську вакцину від COVID-19
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що зараз багато чуток ходить щодо російської вакцини від коронавірусу "Супутник – 5". Але насправді вона ще не довела свою ефективність, як система охорони здоров'я Росії загалом.
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Як зауважив парламентар, російська вакцина ще не пройшла сертифікацію. Більше того, навіть не вакцинувався господар Кремля Володимир Путін. Про Арахамія заявив у ефірі одного з українських телеканалів, мовиться у повідомленні 24 каналу.
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Раніше нам місцеві політики пропонували купувати її в Україну та говорити, що це вже еліксир. У питанні вакцинації в глобальній політиці – сьогодні багато спекуляцій. Кожен хоче перехопити прапор і сказати, що він – новатор,
– наголосив керівник "Слуги народу".
За його словами, слід почекати зрозумілих речей. До прикладу, в всі місця, куди можна було звернутися а стати в чергу на отримання вакцини, Україна це зробила.
"Тепер чекаємо, хто перший з них отримає вакцину, яка працює", – констатував Арахамія.
Чи купуватиме Україна російську вакцину, якщо її сертифікують
Нардеп підкреслив, якщо Україна матиме виходи купувати якусь іншу вакцину, то точно купуватиме іншу, а не російську вакцину.
"До російської медицині світовий рівень довіри, м'яко скажемо, є низьким. А тривалість життя в Росії, якщо ви подивитеся...", – наголосив народний обранець.
А щодо так званої старої школи епідеміологів у Росії, то це, вважає Арахамія, "КДБ, секретні рецепти КДБ тощо".
Але дивіться, якщо люди вже відкрито обманювали, якщо нам розповідали, що вже весь уряд Росії відвакцинували, а потім з'являється маса хворих чиновників, які вакцинувалися, а зрештою кажуть, що вакцина – не сертифікована. Мені здається, цієї інформації вже достатньо, щоб вирішити не рухатися в цьому напрямку,
– підсумував представник президентської політсили.
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Головне про російську вакцину від коронавірусу:
- 11 серпня МОЗ Росії надав їй тимчасову реєстрацію. Путін назвав її ефективним та перевіреним засобом, який здатен формувати стійкий імунітет до коронавірусу.
- Попри це, вакцина ще не пройшла III фазу клінічних випробувань, а повноцінних результатів II фази досі немає у публічному доступі.
- Статтю з описом російської вакцини розкритикували науковці з різних країн світу. Вони помітили там неправдиві дані та "копіпасту".
- Тим часом, у Росії вакцинують людей з професійних груп ризику. Не оминула ця участь й медиків окупованого російською владою українського Криму.
- 4 медики з двох різних регіонів країни повідомили про інфікування коронавірусом після вакцинації.
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