Зеленський натякнув, що в Україні не буде російської вакцини від COVID-19 і підколов Медведчука
Президент Зеленський зауважив, що Євросоюз готовий допомогти Україні з вакциною від коронавірусу. Він наголосив, що йдеться про справжню вакцину, а не ту, що викликає сумнів у вчених.
Таким чином глава держави, ймовірно, натякнув на вакцину від COVID-19 російського виробництва. Про це Володимир Зеленський написав на своїй фейсбук-сторінці.
Раніше Медведчук зустрівся з Путіним і заявив, що зробив щеплення російською вакциною від COVID-19
Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати справжню вакцину, коли вона з'явиться й не викликатиме сумнівів у вчених,
– наголосив він.
Також глава держави застеріг українців та попросив не вірити у передвиборчі обіцянки окремих політиків.
"Не раджу дуже вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами", – сказав він.
Вочевидь, Зеленський зіронізував щодо нещодавньої заяви лідера "Опозиційної платформи – За життя" і кума Путіна Віктора Медведчука. Той на початку жовтня зустрівся із російським президентом та підтвердив, що вже скористався вакциною від коронавірусу, виготовленою в РФ. Він додав, що щеплення також зробила його дружина та син.
Крім того, політик звернувся до російського лідера з проханням постачати цю вакцину в Україну. На це президент країни-окупанта відповів, що для цього потрібно домовитися з владою України. Бо, власне, Росія начебто готова до співпраці.
Чому на таку пропозицію не варто приставати?Бо свої сумніви щодо російської вакцини висловлює багато іноземних експертів. Приміром, головний інфекціоніст США вказав на те, що Москва так і не закінчила всі етапи її клінічних випробувань.
Тим часом у ВООЗ переконані, що допуск російської вакцини за наявними результатами великих клінічних досліджень суперечить міжнародній практиці.