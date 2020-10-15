Росія заявляє, що має вже дві готові вакцини від коронавірусу. Але світова спільнота не дуже вірить у їхню надійність та безпечність. Що робити Україні?

Ще на початку серпня в Росії вихвалялися, що створили та зареєстрували першу в світі вакцину від коронавірусу – Sputnik V. У жовтні президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію другої російської вакцини проти COVID-19 і додав, що скоро з’явиться й третя. Щоправда, світова спільнота цим розробкам не дуже довіряє, але деякі українські політики вважають, що саме російська вакцина врятує українців від коронавірусу.

Сайт 24 каналу розповідає, що не так з російською вакциною та чи можна її використовувати в Україні.

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Що не так з російською вакциною

Ще у серпні світова спільнота з недовірою поставилась до російського препарату. У США розкритикували вакцину та сказали: вона "настільки недопрацьована, що до її впровадження навіть немає серйозного інтересу", передає CNN.

Немає жодного шансу, що США випробують цю (російську вакцину, – ред.) на мавпах, не кажучи вже про людей, – сказав один з держслужбовців із системи охорони здоров'я США.

У вересні на сайті Cattivi Scienziati вийшло звернення від світових науковців, які були занепокоєні російською вакциною. Під ним підписалася група з 38-ми вчених – з Італії Франції, США та Німеччини.

Нагадаємо, що розробка вакцини – довгий та важкий процес, який складається з кількох етапів. Згідно з регламентом ВООЗ, перед тим як вакцину пустять у широке виробництво, вона повинна пройти низку випробувань, включаючи три фази тестування на добровольцях. До цього ж вакцина знаходиться на стадії доклінічних досліджень. Російська ж вакцина пропустила важливі етапи тестування.

Так, американський вірусолог з Медичного інституту Хьюза Костянтин Андрєєв, заявляв, що у звітах російських вчених є кілька дивних речей, наприклад, випробування вакцини проводилося лише на 76-ти особах, тобто, по 38 людей на кожну фазу випробування (адже третю фазу випробувань вакцина так і не пройшла). І це дуже маленька вибірка для того, аби говорити про якість вакцини та її безпечність.

Незважаючи на це, вакцину ліцензували у Росії та планують продовжити досліди – з жовтня повинні були почати масову вакцинацію людей з групи ризику: вчителів, медиків, літніх людей. Але потім статус дослідження вакцини змінився і всіх, кого хотіли вакцинувати примусово записали у добровольці, які погодилися на випробовування вакцини.

Цікаво й те, що самі російські лікарі не довіряють своїй вітчизняній вакцині. Більшість медиків, опитаних сервісом "Довідник лікаря", заявили, що не готові зробити щеплення цим препаратом, повідомляє РБК.

66% опитаних серед причин недовіри до вакцини назвали нестачу даних про її ефективність. 48% були занепокоєні тим фактом, що створити засіб вдалося за дуже короткий час.

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Світова спільнота не довіряє російській вакцині / Фото: thenews.com.pk

Що в Україні говорять про вакцину

Наразі Російська Федерація досі не провела третьої фази клінічних випробувань, яка б дозволила накопичити достатнє наукове підґрунтя для практичного використання вакцини на людях, – сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Втім, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов не був таким категоричним і сказав, що в тому випадку, якщо Всесвітня організація охорони здоров'я схвалить вакцину і її безпечність та ефективність буде доведено, Україна "говоритиме про закупівлю будь-якої вакцини", незалежно від країни виробника.

Народний депутат з партії "Слуга народу" Олександр Качура взагалі зауважив, що найголовніше – здоров’я, і неважливо, хто розробляє вакцину.

Насамперед має бути здоров'я. І незалежно від того, хто буде виробником – Індія, Китай, США чи Росія – якщо ефективність буде доведена або зроблено відповідний висновок, у нас є ВООЗ, їм доведеться визнати, якщо ефективність покаже себе. Нам у цьому випадку треба буде відкласти якісь спекуляції, які є, "нехай українці помруть, але не дай Боже буде щось російське, – сказав Качура в ефірі каналу "Україна 24".

А от лідер "Опозиційного блоку – За життя" Віктор Медведчук поїхав до Росії, зустрівся з Путіним та попросив надати Україні "гуманітарну допомогу" у вигляді російської вакцини від коронавірусу. Ще у серпні, коли Медведчук з родиною їздив до Криму, вони зробили щеплення вакциною Sputnik V.

Поки що президент України Володимир Зеленський негативно налаштований на закупівлю російської вакцини та каже, що такі заяви – лише спроби маніпулювати українцями.

Для українців російська вакцина може виявитися отрутою / Фото: РИА Новости

Чи буде Україна купувати російську вакцину?

Це питання викликає чимало дискусій. Але, головний санітарний лікар Вітор Ляшко нагадує, що сьогодні в Україні на законодавчому рівні заборонено використовувати імунобіологічні препарати виготовлені в РФ.

Експерти ж вважають, що у разі закупівлі вакцини, Росія зможе використати її проти України як біологічну зброю.

Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціація Політичних Наук", каже, щоб бути впевненим у ефективності і дієвості якогось препарату, необхідно, щоб він пройшов клінічні дослідження, необхідно довести, що вакцина працює.

У випадку з препаратами з Росії ми не можемо бути впевненими, що все відбулося саме так, що вони не блефують. Тому йти на будь-які угоди з Кремлем – це ризик. Для України ж ризик цей подвійний, адже ми воюємо з Росією, і будь-яка вакцина може стати біологічною зброєю, – зазначив Сінченко.

Юрій Леонов, провідний експерт з біотехнології у клініці "Евролаб", додає, що використання російської вакцини недоцільне, адже вона не пройшла міжнародну процедуру реєстрації та апробації.

Більше того, якщо у майбутньому вакцина російських виробників і пройде необхідні процедури, її якість все одно буде нижчої ніж міжнародні аналоги. На сьогодні порівнюючи медикаменти виробництва ЄС, США, України та російських виробників, вони однозначно опиняються на останньому місці, – каже Леонов.

Віктор Таран, політичний експерт та засновник Центру "Ейдос", пояснює, що закуповувати вакцини в країни, з якою знаходишся у стані гібридної війни – не можна.

По-перше, не можна наповнювати бюджет ворога, оскільки ці гроші потім підуть на війну з Україною. По-друге, абсолютно незрозуміло, що росіяни передадуть в ампулах. Це буде вакцина, "вода з крейдою" чи аналог "новічка," яким будуть отруювати українців, – резюмує Таран.