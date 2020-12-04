Російську скасували як регіональну мову на Одещині
На Одещини російська мова втратила статус регіональної. Такою вона тут була з 2012 року. Щоправда, у 2018 році закон про регіональні мови визнали не конституційним.
Російську мову позбавили статусу регіональної на Одещині
Відповідне рішення виніс 3 грудня Одеський окружний адміністративний суд. Зокрема, він скасував ухвалу Одеської обласної ради про регіональну мову. Про це повідомив громадський діяч Святослав Літинський.
Попередній схожий випадок в Україні: Російська мова – більше не регіональна в Запоріжжі: рішення суду
Відтепер усі посилання на рішення обласної ради про впровадження регіональної мови є нікчемними,
– підкреслив він.
За словами активіста, на таке рішення суду активісти чекали упродовж 2 років. Щоправда, раніше їм все ж удалося домогтися скасування російської як регіональної мови в Одесі.
До теми У 2021 році вся сфера обслуговування буде українською, – мовний омбудсмен
Російська – регіональна мова в Україні: що відомо
- Такий статус гарантував закон "Про засади державної мовної політики". Він набув чинності 10 серпня 2012 року та в народі отримав назву "закон Колесніченка-Ківалова".
- Таким чином російську мову можна було використовувати в роботі місцевих органів самоврядування та в офіційному документообігу нарівні з державною.
- Статус регіональної мови могла надавати місцева рада, якщо кількість носіїв цієї мови становить не менш як 10% від населення відповідного регіону, а в окремих випадках – менше ніж 10%.
- У тому ж 2012 році Одеська обласна рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про реалізацію на території регіону положень вищезазначеного документу.
- На початку 2018 року Конституційний Суд визнав, що закон "Про засади державної мовної політики" не відповідає Основному закону країни. Після такого рішення термін "регіональні мови" взагалі перестали використовувати в Україні.
- Попри це, "регіональні мови" фактично діють в окремих громадах Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Херсонської та Чернівецької областей.
Поділитися новиною