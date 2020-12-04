На Одещини російська мова втратила статус регіональної. Такою вона тут була з 2012 року. Щоправда, у 2018 році закон про регіональні мови визнали не конституційним.

Російську мову позбавили статусу регіональної на Одещині

Відповідне рішення виніс 3 грудня Одеський окружний адміністративний суд. Зокрема, він скасував ухвалу Одеської обласної ради про регіональну мову. Про це повідомив громадський діяч Святослав Літинський.

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Відтепер усі посилання на рішення обласної ради про впровадження регіональної мови є нікчемними,

– підкреслив він.

За словами активіста, на таке рішення суду активісти чекали упродовж 2 років. Щоправда, раніше їм все ж удалося домогтися скасування російської як регіональної мови в Одесі.

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