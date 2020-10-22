Народний депутат Андрій Кіт звернувся до Служби безпеки України щодо розслідування російського громадянства кандидата у мери Києва Андрія Пальчевського.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

У своїй заяві нардеп просить СБУ порушити провадження проти Андрія Пальчевського за статтями 110 ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"), 111 ("Державна зрада"), 114 ("Шпигунство") тощо Кримінального кодексу України та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Нардеп висловив обурення кричущим фактом того, що Андрій Пальчевський будучи громадянином Росії, по суті – держави-агресора, балотується на посаду мера Києва та ще й веде свою партію до Київради.

