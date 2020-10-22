Російське громадянство кандидата в мери Києва Пальчевського: нардеп Кіт звернувся до СБУ
Народний депутат Андрій Кіт звернувся до Служби безпеки України щодо розслідування російського громадянства кандидата у мери Києва Андрія Пальчевського.
Про це він повідомив на своїй сторінці.
У своїй заяві нардеп просить СБУ порушити провадження проти Андрія Пальчевського за статтями 110 ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"), 111 ("Державна зрада"), 114 ("Шпигунство") тощо Кримінального кодексу України та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нардеп висловив обурення кричущим фактом того, що Андрій Пальчевський будучи громадянином Росії, по суті – держави-агресора, балотується на посаду мера Києва та ще й веде свою партію до Київради.
"Інформація, що підтверджує російське громадянство Пальчевського є у вільному доступі на офіційному сайті російської податкової, про що повідомляє інтернет-видання "Цензор", – зазначив Кіт.