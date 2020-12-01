Для укладання труб "Північного потоку-2" можуть використати російське судно
Компанія-оператор Nord Stream 2 AG планує відновити будівництво російського проєкту "Північний потік-2" у водах Німеччини з 5 грудня. Для укладання труб використають російське судно "Академік Черський".
Росія продовжить будівництво газопроводу в обхід санкцій США проти "Північного потоку-2". Про це повідомляє американське видання Bloomberg з посиланням на представника морського і гідрографічного агентства Німеччини.
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Що повідомив представник агентства
Роботи мають стартувати ще до кінця цього року, зокрема, 5 грудня.
Ми припускаємо, що Nord Stream 2 планує використовувати судно "Академік Черський",
– сказав він.
Де розпочнуть будівельні роботи
Будівництво стартує на півдні від району Адлергрунд. Там розташовані кінці труби, що веде від газорозподільної станції у бік Балтійського моря. Управління водних шляхів і судноплавства дало дозвіл на початок будівельних робіт у регіоні.
Водночас норвезька компанія Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) вже відмовилася видавати сертифікат відповідності після завершення будівництва газопроводу.
Що відомо про "Північний потік-2"
- Це газопровід, який Росія будує в обхід України до Німеччини.
- Якщо його добудують, Україна щороку втрачатиме мільярди доларів.
- Будівництво "Північного потоку-2" завершене на понад 90%.
- Робота над газопроводом була зупинена в грудні 2019 року після введення американських санкцій.
- Німецьке видання Bild повідомило, що новообраний президент США Джо Байден може назавжди зупинити будівництво "Північного потоку-2".
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