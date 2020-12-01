Компанія-оператор Nord Stream 2 AG планує відновити будівництво російського проєкту "Північний потік-2" у водах Німеччини з 5 грудня. Для укладання труб використають російське судно "Академік Черський".

Росія продовжить будівництво газопроводу в обхід санкцій США проти "Північного потоку-2". Про це повідомляє американське видання Bloomberg з посиланням на представника морського і гідрографічного агентства Німеччини.

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Що повідомив представник агентства

Роботи мають стартувати ще до кінця цього року, зокрема, 5 грудня.

Ми припускаємо, що Nord Stream 2 планує використовувати судно "Академік Черський",

– сказав він.

Де розпочнуть будівельні роботи

Будівництво стартує на півдні від району Адлергрунд. Там розташовані кінці труби, що веде від газорозподільної станції у бік Балтійського моря. Управління водних шляхів і судноплавства дало дозвіл на початок будівельних робіт у регіоні.

Водночас норвезька компанія Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) вже відмовилася видавати сертифікат відповідності після завершення будівництва газопроводу.

Що відомо про "Північний потік-2"