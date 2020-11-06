Через майже 3 місяці після отруєння опозиціонера Олексія Навального російські лікарі поставили йому діагноз. Ознак отруєння вони буцімто не знайшли, а тому встановили: у Навального панкреатит.

Остаточний діагноз лікарі встановили з урахуванням неодноразово проведених хіміко-токсикологічних досліджень, повідомляє Интерфакс з посиланням на МВС Росії по Сибірському федеральному округу.

Цікаво Якщо отруять вдруге, маю мати хоча б якийсь шанс вижити, – Навальний про повернення в Росію

Порушення обміну вуглеводів (основний); хронічний панкреатит з порушенням зовнішньо-та внутрісекреторної функції, загострення (супутній),

– такий діагноз визначили для Навального.

Російська влада в такому діагнозі навіть посилається на дружину Навального. Мовляв, за її словами, опозиціонеробмежував себе в їжі, а також протягом 3 – 5 днів його турбував дискомфорт після прийому їжі, тож він харчувався нерегулярно.

До слова, отруєння Олексія Навального трапилося ще 20 серпня. Після цього він кілька днів пробув у лікарні Омська, а тоді його відвезли в Німеччину. Тож для встановлення діагнозу лікарям потрібно було аж 2 з половиною місяці.

Реакція Навального

Сам Олексій Навальний зауважив дивний збіг дати його діагнозу, а також вихід інтерв'ю голови розвідки Сергія Наришкіна пропагандистським ЗМІ. Останній саме заявив, що Навального отруїли країни НАТО.

Мабуть, країни НАТО вмовили мене сісти на смертельну дієту,

– пожартував російський опозиціонер.