Глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук розповів, чи може Росія ввести "миротворців" (тобто, своїх військових) на Донбас, і чи існують аналогії Донбасу з Карабахом.

Російські "миротворці" на Донбасі: чи це можливо

Перший президент України й голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав абсурдом інформацію про ймовірне введення російських "миротворців" на тимчасово окупований Донбас.

Про це він говорив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" увечері 13 листопада, пише 24 канал.

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Я чую голоси, особливо у ЗМІ, у Росії, що, мовляв, Росія також може ввести "миротворців" на неконтрольовану територію – я не знаю навіть яку – Україною. Тобто, "ДНР" і "ЛНР". Я думаю, що це був би просто абсурд,

– сказав Кравчук.

Він вважає, що це був би "дуже серйозний перекіс у світовому масштабі". Адже Росія досі чинить агресію проти України, але приховує її й постійно заявляє, що це "внутрішня справа" України.

"Відбулась б дуже цікава річ: агресор стає миротворцем. Я в це не вірю”, – наголосив Кравчук.

Про аналогії між Донбасом та Нагірним Карабахом

Між Донбасом та Карабахом, на думку Леоніда Кравчука, не може бути аналогій.

Протягом 6 років для розв'язання проблеми війни на Донбасі створений нормандський формат, триває мінський процес. Тобто, "діє міжнародна структура, яка аналізує і приймає відповідні рішення".

"Ми не повинні допустити прямої аналогії чи копіювати дії України, аналізуючи ситуацію в Карабасі", – підсумував політик.

Нагадаємо, за домовленостями між Вірменією, Азербайджаном і Росією саме остання вводить "миротворців" у Нагірний Карабах.



Цікаво, що вербувати людей для цього почали на окупованих частинах Донбасу, як встановила українська розвідка.