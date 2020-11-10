Уже 9 літаків з російськими миротворцями вирушили в Нагірний Карабах. Іл-76 вилетіли з Ульяновська.

Російська миротворча місія має тривати 5 років

Автоколону з російськими миротворцями, що першими прибули до Вірменії, вже зафіксували на дорозі з Горіса до Нагірного Карабаху. Про це повідомляє телеграм-канал "Раньше всех" з посиланням на RT.

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За інформацією ЗМІ, усі російські військові, що перебуватимуть на території Карабаху – контрактники.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв також заявив, що в регіоні, окрім російських, будуть ще турецькі миротворчі війська.

Яка роль російських миротворців у Нагірному Карабасі:

Миротворчий контингент Росії розгорнуть уздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору.

У Карабасі перебуватимуть 1960 військових, озброєних стрілецькою зброєю. У регіоні будуть близько 90 бронетранспортерів та 380 одиниць спецтехніки.

Російські миротворці перебуватимуть у Нагірному Карабасі протягом 5 років. Проте, ймовірно, що цей термін можуть продовжити.

Поки миротворці розгортатимуть позиції, вірмени мають вивести з вказаних територій війська.

Важливо! Близько опівночі 10 листопада Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про мир у Нагірному Карабасі. Договір означає фактичну капітуляцію Вірменії у протистоянні. У Єревані обурені люди захопили будівлю уряду та парламенту, побили спікера. Сам глава уряду Нікол Пашинян повідомив, що іншого виходу, окрім угоди, у нього не було.

Про що саме мовиться в історичній угоді можна прочитати тут.