Російські миротворці вже вирушили в Нагірний Карабах: що відомо – відео
Уже 9 літаків з російськими миротворцями вирушили в Нагірний Карабах. Іл-76 вилетіли з Ульяновська.
Російська миротворча місія має тривати 5 років
Автоколону з російськими миротворцями, що першими прибули до Вірменії, вже зафіксували на дорозі з Горіса до Нагірного Карабаху. Про це повідомляє телеграм-канал "Раньше всех" з посиланням на RT.
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За інформацією ЗМІ, усі російські військові, що перебуватимуть на території Карабаху – контрактники.
Яка роль російських миротворців у Нагірному Карабасі:
- Миротворчий контингент Росії розгорнуть уздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору.
- У Карабасі перебуватимуть 1960 військових, озброєних стрілецькою зброєю. У регіоні будуть близько 90 бронетранспортерів та 380 одиниць спецтехніки.
- Російські миротворці перебуватимуть у Нагірному Карабасі протягом 5 років. Проте, ймовірно, що цей термін можуть продовжити.
- Поки миротворці розгортатимуть позиції, вірмени мають вивести з вказаних територій війська.
Про що саме мовиться в історичній угоді можна прочитати тут.
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