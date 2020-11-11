Збройні сили Росії здійснили 27 польотів і перевезли 414 військових у Нагірний Карабах за добу 10 листопада. Майже всі службовці раніше були на війні у Сирії.

Російські миротворці взяли під контроль Лачинський коридор і ділянку дороги Лачин – радгосп "Лисогірський" у Нагірному Карабасі. Крім того, вони вже встановили тимчасові спостережні пости. Про це розповів начальник головного оперативного управління генерального штабу збройних сил Росії Сергій Рудськой, повідомляє ТАСС.

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Практично всі військовослужбовці мають досвід виконання завдань по забезпеченню й охороні гуманітарних операцій в Сирійській Арабській Республіці,

– сказав Рудськой.

За його словами, особовий склад "пройшов спеціальну підготовку по вивченню і дотриманню норм міжнародного гуманітарного права в збройних конфліктах".

Російські миротворці у Нагірному Карабасі

Військові використовуватимуть авіацію та комплекси з безпілотними літальними апаратами. Вони вже встановили канали зв'язку з Вірменією та Азербайджаном.

Загалом вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі встановлять 16 спостережних постів. Там збиратимуть інформацію про можливі порушення, а також нібито підтримуватимуть безпеку руху.

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Це буде сприяти якнайшвидшому переходу до мирного життя і повернення біженців,

– заявив Рудськой.