Американський генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес скептично висловився про російських миротворців у Нагірному Карабаху. Вони перебуватимуть там щонайменше 5 років.

Поняття "миротворці" не існує зовсім. Про це Бен Годжес повідомив під час Львівського безпекового форуму, повідомляє Укрінформ.

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Генерал-лейтенант зазначив, що він завжди недовірливо ставився до російських миротворців.

Вони радше є окупантами, які колись прийшли у Придністров'я, на Кавказ та до Південної Осетії,

– зауважив Годжес.

Довідка. Літаки з російськими миротворцями вирушили в Нагірний Карабах. Зокрема, там перебуватимуть майже 2 тисячі російських військових, озброєних стрілецькою зброєю. Детальніше про це – читайте тут.

Угода про мир у Нагірному Карабасі: деталі

У Міністерсьві оборони Азербайджану 9 листопада 2020 року заявили, що збройні сили Вірменії відступили на деяких ділянках фронту у Нагірному Карабасі.

Вірменія, Азербайджан та Росія підписали історичну угоду про перемир'я у Нагірному Карабасі.

підписали історичну угоду про перемир'я у Нагірному Карабасі. Через підписання миру в Єревані спалахнули протести. Місцеві жителі захопили парламент Вірменії. Невдоволені люди вимали скасувати угоду про мир.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що країна спостерігатиме за дотриманням мирної угоди у Нагірному Карабасі.

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