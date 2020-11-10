Російські миротворці є скоріш окупантами, – генерал США Годжес
Американський генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес скептично висловився про російських миротворців у Нагірному Карабаху. Вони перебуватимуть там щонайменше 5 років.
Поняття "миротворці" не існує зовсім. Про це Бен Годжес повідомив під час Львівського безпекового форуму, повідомляє Укрінформ.
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Генерал-лейтенант зазначив, що він завжди недовірливо ставився до російських миротворців.
Вони радше є окупантами, які колись прийшли у Придністров'я, на Кавказ та до Південної Осетії,
– зауважив Годжес.
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