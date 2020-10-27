Російські найманці на Донбасі перевіряють свої полігони
На Донбасі 27 жовтня окупанти "прочісують" свої полігони. Зокрема, бойовики перевіряють стан інфраструктури та обладнання техніки.
Бойовики перевіряють полігони за вказівкою російських кураторів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
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У розвідці зазначили, що особливу увагу бойовики приділяють:
- стану обладнання пунктів управління,
- захисним спорудам,
- маскуванню від розвідки,
- стану військової техніки.
Крім того, у деяких частинах завершилась підготовка окупантів до навчань з територіальної оборони.
Війна на Донбасі: останні новини
- На Донбасі з 27 липня триває режим повного та всеосяжного припинення вогню.
- Бойовики його регулярно порушують. Найчастіше – провокативними пострілами. Однак 6 вересня окупанти прицільно обстріляли позиції ЗСУ, тоді 1 український військовий загинув.
- За добу 26 жовтня вороги стріляли біля Авдіївки з протитанкового гранатомета.
- Українські військові не відповідають на провокації окупантів.