На Донбасі 27 жовтня окупанти "прочісують" свої полігони. Зокрема, бойовики перевіряють стан інфраструктури та обладнання техніки.

Бойовики перевіряють полігони за вказівкою російських кураторів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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У розвідці зазначили, що особливу увагу бойовики приділяють:

стану обладнання пунктів управління,

захисним спорудам,

маскуванню від розвідки,

стану військової техніки.

Крім того, у деяких частинах завершилась підготовка окупантів до навчань з територіальної оборони.

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