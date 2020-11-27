Проросійські бойовики за попередню добу, 26 листопада, двічі відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. На щастя, обійшлося без втрат та постраждалих.

Ворожі постріли не становили загрози для українських захисників, тож вони не відкривали вогонь у відповідь. Про це інформують у штабі ООС.

Тим часом Росія направила на Донбас сотий гумконвой з 14 автомобілів

Де стріляли бойовики

Режимом припинення вогню ворог знехтував поблизу Мар’їнки. На цій ділянці противник вів вогонь з великокаліберного кулемета.

Неподалік населеного пункту Старогнатівка ворог застосував станковий протитанковий гранатомет.

Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було.

Стріляють від ранку

Від початку поточної доби, 27 листопада, російсько-окупаційні війська та їх найманці 1 раз відкрили вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї в передмісті Авдіївки.

На інших напрямках уздовж лінії розмежування порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.



Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Від 27 липня на Донбасі триває режим припинення вогню. Раз по раз домовленість не стріляти порушують російські найманці. Переважно вони ведуть неприцільний вогонь, але є безліч випадків, коли ворог зумисне цілився по позиціях ЗСУ. За 4 місяці "тиші" загинули 4 українських військових, ще 14 поранені.