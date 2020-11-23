В окупованій Євпаторії через проблеми з водою з 26 листопада відключать гаряче водопостачання. Його відновлення мешканцям міста не слід чекати до кінця 2020 року.

Гаряче водопостачання в Євпаторії припинять для того, щоб зекономити водні ресурси. Про це заявив так званий гендиректор ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов, повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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Євпаторія ділиться водою з Сімферополем

Євпаторія щодня споживає 38 тисяч кубометрів води. Проблеми з водопостачанням розпочалися тижнем раніше. А все через те, що місту довелося поділитися водними ресурсами з окупованим Сімферополем. Там від 24 вересня вода подається лише 6 годин на добу.

До кінця грудня 2020 року з метою економії вирішено з 26 листопада припинити подачу в місті гарячої води – так, як це було зроблено в Сімферополі. Гаряче водопостачання буде відновлено після введення в експлуатацію другого Вілінського водозабору,

– сказав Баженов.

Чому в Криму виникли проблеми з водою

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.

в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією у 2014 році, постачання води на півострів припинили.

Окупанти поповнюють запаси води в Криму із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

на півострові. Тепер же окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Влада України неодноразово заявляла, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Зверніть увагу! Відновідно до міжнародного законодавства, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант Росія.