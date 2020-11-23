Російські окупанти придумали новий спосіб економії води в Євпаторії
В окупованій Євпаторії через проблеми з водою з 26 листопада відключать гаряче водопостачання. Його відновлення мешканцям міста не слід чекати до кінця 2020 року.
Гаряче водопостачання в Євпаторії припинять для того, щоб зекономити водні ресурси. Про це заявив так званий гендиректор ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов, повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.
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Євпаторія ділиться водою з Сімферополем
Євпаторія щодня споживає 38 тисяч кубометрів води. Проблеми з водопостачанням розпочалися тижнем раніше. А все через те, що місту довелося поділитися водними ресурсами з окупованим Сімферополем. Там від 24 вересня вода подається лише 6 годин на добу.
До кінця грудня 2020 року з метою економії вирішено з 26 листопада припинити подачу в місті гарячої води – так, як це було зроблено в Сімферополі. Гаряче водопостачання буде відновлено після введення в експлуатацію другого Вілінського водозабору,
– сказав Баженов.
Чому в Криму виникли проблеми з водою
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.
- Після окупації Криму Росією у 2014 році, постачання води на півострів припинили.
- Окупанти поповнюють запаси води в Криму із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.
- Тепер же окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.
- Влада України неодноразово заявляла, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.
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