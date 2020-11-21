Демінери почали очищати землю Донбасу від "російських подарунків". Наразі вони працюють там, де ще у 2014 році була війна – трохи далі від лінії фронту.

Завдяки міжнародній підтримці у них є сучасне обладнання. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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За 3 роки колишній бізнесмен Валерій, а нині один із членів команди з розмінування території Донеччини, знайшов не один десяток боєприпасів. Він змушений був тікати від бойовиків з Донецька, тому ця справа для нього більше, ніж робота.

Гроші на розмінування

Відповідна команда працює завдяки підтримці уряду Нідерландів. У межах міжнародної програми на розмінування Донбасу виділили 4 мільйони євро. Сапери можуть продемонструвати ефективність сучасного обладнання в дії .

Робота з мінами може зайняти 40 років, тому так важливо продовжувати робити це. Адже без відповідних дій у людей не буде можливості повернутися на цю територію,

– розповів надзвичайний і повноважний посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол.



Команда працює завдяки підтримці уряду Нідерландів / Скриншот з відео

Правила пошуку мін

За годину часу демінери можуть обстежити не більше, ніж один квадратний метр території. Деякі демінери навколішки перевіряють землю на предмет розтяжок. Пастки шукають навіть голими руками, адже цього потребують правила операції.

"Якщо ми бачимо, що знахідка є небезпечною для життя, то руками її чіпати не можна. Водночас потрібно викликати керівника, який повідомить, що потрібно робити", – розповіла демінер Ольга.



Пастки шукають навіть голими руками / Скриншот з відео

Після обстеження землі працювати починає група з розмінування. Сапери використовують широкоформатний рамковий детектор. Відповідний пристрій дозволяє шукати боєприпаси різних типів на різній глибині.

Він відкидає незначні сигнали. Ми використовуємо його, адже так за день можна пройти більшу відстань – це продуктивніше,

– сказав сапер Андрій.

У випадку спрацювання детектора, ділянку позначають спеціальними віхами. Так звану "ізоляцію" далі обстежуватимуть повторно, знімаючи грунт тонкими шарами. Якщо група зрозуміє, що це міна – зупинять роботу та знімуть відповідну інформацію.

Обстеження територій

Протитранспортна міна на одному з полів з'явилась в результаті російської агресії. Поблизу селища Озерне на Лиманщині на початку війни отаборилися бойовики, нині це глибокий тил, але небезпечну знахідку знешкодили лише через 6 років.

Наразі експерти не повідомляють, скільки таких ділянок на Донеччині та Луганщині ще доведеться обстежити. Безпечними вони вже зробили 193 квадратних метри території.