Російські вчені розробили новий метод отруєння "Новачком". Тепер отрута може потрапити в організм людини за допомогою нанокапсул.

Як вдосконалили "Новачок"

У Росії вдосконалили систему отруєння. Про це свідчать дані розслідування "Радіо Свобода", Bellingcat, Der Spiegel і The Insider.

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Відтепер, нанокапсули можуть відтермінувати дію отрути та "замаскувати" її. Саме ці фактори виявили під час отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Де розробляли "Новачок"

Розслідувачі стверджують, що провідну роль у цих розробках "Новачка" відіграє науковий центр "Сигнал" у Москві. Проте формально заклад займається експортним контролем.

Крім цього, до створення отрути може бути причетний Випробувальний інститут військової медицини у Санкт-Петербурзі. Його керівник Сергій Чепур неодноразово контактував з директором і вченими "Сигналу", а також із високопоставленими офіцерами ГРУ, в тому числі незадовго до отруєння російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Інститут пов'язаний з петербурзькою Військово-медичною академією імені Кірова, яку закінчив один підозрюваний в отруєнні Скрипалів Олександр Мишкін. Чепур не раз телефонував Мишкіну, та його начальнику, генерал-майору Андрію Авер'янову.

Зверніть увагу! Навального отруїли у серпні. Німецькі експерти виявили в організмі опозиціонера "Новачок". Згодом через це ЄС наклав нові санкції на Росію. Детальніше п ро отруєння Навального читайте тут.