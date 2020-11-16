Міністерство оборони Росії повідомило, що 16 листопада в Нагірному Карабаху вже розгорнули спостережні пости. Всього російські миротворці будуть присутні на 25 таких постах у Нагірному Карабаху й довколишніх регіонах.

Наразі режим припинення вогню спостерігається по всій лінії розмежування між Азербайджаном і Вірменією, розповів представник Міноборони Росії Ігор Конашенков, повідомляє 24 канал.

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Загалом російські військові літаки здійснили 140 рейсів, щоб перекинути в Азербайджан військову техніку. Загалом Росія планувала перекинути понад 1 тисячу 100 одиниць техніки, але остаточна кількість наразі невідома.

Пасажирські літаки Іл-76 й Ан-124 ще продовжують тим часом перекидати російських військових, які виконуватимуть роль миротворців. Всього вони будуть розташовані на 25 постах:

9 – на півдні Нагірного Карабаху,

9 – на півночі Нагірного Карабаху,

7 – у районі Лачинського коридору, що сполучає Нагірний Карабах і Вірменію.

Російські війська вже зайняли позиції в Нагірному Карабаху: фото ("Спутник", "РБК-Россия", "РИА-Новости")

Умови перебування росіян в Азербайджані: