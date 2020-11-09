На Камчатці, що в Росії, військові застрелили ведмедицю та ведмежа. Вони перебували в той момент на підводному човні Тихоокеанського флоту РФ.

Самі тварини припливли туди по бухті Крашеніннікова. І, мабуть, залізли на підводний човен, щоб перепочити. Про це повідомляє "Камчатка-Інформ".

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Що відбулося

У мережі опублікували відео, як бура ведмедиця разом з її дитинчам підпливли до атомних підводних човнів та піднялися на один з них. Як повідомили у ЗМІ, тимчасовим притулком для клишоногих став атомний ракетний підводний човен К-44 "Рязань".



Ведмеді залізли на підводний човен / Скриншот з відео

Потім коментатор, який знімав це все на відео припустив, що "зараз цю ведмедицю завалять разом з ведмежам”, бо чоловік підійшов з вогнепальною зброєю.

Згодом з правого борта субмарини прогриміло щонайменше 3 постріли з мисливського карабіна.

Медвежа – труп, а вона ще жива. Все, зараз за борт впаде,

– мовиться про трагедію у відео.

"А по-іншому тут ніяк, її навіть відігнати не можна. Тут тільки валити. Якщо відігнати, вона потрапить або в одне селище, або в друге. Ось так доводиться боротися з ведмедями на Камчатці", – коментує автор відео.

Що стало з пораненою ведмедицею далі, невідомо.

Що кажуть самі моряки ВМФ

Ймовірно, так радикально "проблему" непроханих гостей моряки-підводники вирішили самостійно. У диспетчерській службі, куди зазвичай повідомляють про всі виходах звірів до житла, про цей випадок не знають.

Військове відомство поки ніяк не прокоментувало цю ситуацію.

Дивіться відео моменту, коли військові РФ стріляли у тварин: