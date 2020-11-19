У Санкт-Петербурзі місцевий депутат порвав портрет чоловіка "схожого на президента Росії Володимира Путіна". Тепер поліція встановлює всі деталі.

Відповідний пост у твітері виклав депутат муніципальний депутат Микита Юферев, повідомили у виданні Фонтанка.ру. Спершу на тому місці висів портрет поета Олександра Пушкіна.

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Депутат повідомив, що напередодні, 16 жовтня 2020 року, повісив в будівлі ради муніципальної освіти "Смольнинський" портрет поета. Він приїхав на засідання через 2 дні й виявив, що тепер там висить "портрет невідомого чоловіка, схожого на президента Росії Путіна". Тоді Юферев порвав портрет.

Як пояснив депутат, він "вжив заходів депутатського реагування".



Порваний портрет начебто Путіна / Фото з фейсбуку Юферева

Згодом поліцію викликала співробітниця адміністрації. Вони приїхали за викликом "порвали портрет головнокомандувача". Щодо Юферева почали перевірку.

"Захищати портрет Путіна приїхали 5 співробітників поліції, разом з начальником і його заступником. Ще 1,5 години чекали в коридорі, поки закінчиться рада. Потім час опитували свідків. На варті порядку", – написав депутат на своїй сторінці.

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Готовьте Юфереву юриста отбрыкиваться от набросов местных шизоидов.



Добро пожаловать на еженедельный тред из Смольнинского. pic.twitter.com/LEC3m4niCY — Диана Серая (@serayadiana) November 18, 2020

Довідка. Як пишуть ЗМІ, до ради "Смольнинський" входять депутати від "Яблука", штабу Олексія Навального і руху "Центральний район за комфортне середовище проживання". Також і самовисуванці. Депутати вже рік не можуть вибрати главу ради, опозиціонери звинувачують один одного в змові з "Єдиною Росією".