Російський депутат порвав портрет Путіна, який повісили замість Пушкіна: поліція розбирається
У Санкт-Петербурзі місцевий депутат порвав портрет чоловіка "схожого на президента Росії Володимира Путіна". Тепер поліція встановлює всі деталі.
Відповідний пост у твітері виклав депутат муніципальний депутат Микита Юферев, повідомили у виданні Фонтанка.ру. Спершу на тому місці висів портрет поета Олександра Пушкіна.
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Депутат повідомив, що напередодні, 16 жовтня 2020 року, повісив в будівлі ради муніципальної освіти "Смольнинський" портрет поета. Він приїхав на засідання через 2 дні й виявив, що тепер там висить "портрет невідомого чоловіка, схожого на президента Росії Путіна". Тоді Юферев порвав портрет.
Як пояснив депутат, він "вжив заходів депутатського реагування".
Порваний портрет начебто Путіна / Фото з фейсбуку Юферева
Згодом поліцію викликала співробітниця адміністрації. Вони приїхали за викликом "порвали портрет головнокомандувача". Щодо Юферева почали перевірку.
"Захищати портрет Путіна приїхали 5 співробітників поліції, разом з начальником і його заступником. Ще 1,5 години чекали в коридорі, поки закінчиться рада. Потім час опитували свідків. На варті порядку", – написав депутат на своїй сторінці.
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