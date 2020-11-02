Інститут ядерних досліджень Російської академії наук з 2007 року й до нинішнього часу продовжує володіти спецдозволом на користування надрами Артемівського родовища кам'яної солі. Російський Інститут отримав у 2007 році такий дозвіл на 20 років – до 2027 року.

Відповідний дозвіл надало Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, повідомляє організація StateWatch з посиланням на листи Державної служби геології та надр до РНБО від серпня 2020 року.

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Дозвіл для Інституту ядерних досліджень передбачає будівництво й експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

Зокрема надра можуть використовувати для підземного зберігання нафти, газу й інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, а також скидання стічних вод.

В організації вважають той факт, що інститут Російської академії наук був викритий серед власників спецдозволів на надра лише 2020 року, свідченням про те, що система державного моніторингу потенційного й реального впливів російських структур на економіку в Україні неефективна.



Документ щодо українських надр у користуванні російського інституту / Фото StateWatch

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