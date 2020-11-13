Спостерігачі ОБСЄ 8 листопада на аеродромі біля Луганська помітили систему електронної боротьби РБ-341В "Леєр-3". Україна вимагає від Росії надати пояснення, як цей комлекс тут опинився та хто ним керував.

Україна в ОБСЄ звернулася до Росії щодо комплексу "Леєр" на Донбасі

Як під час засідання Постійної ради ОБСЄ зауважив постпред України при міжнародних організаціях Євгеній Цимбалюк, "Леєр-3" – це найсучасніша російська система, яку випускають із 2015 року. Про це повідомляє Укрінформ.

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Водночас Цимбалюк закликав російську делегацію пояснити, як ця система потрапила на територію України та хто нею керує.

Росія повинна припинити постачання озброєння, боєприпасів та найманців і вивести їх з України,

– заявив постійний представник України при міжнародних організаціях.

Що цьому передувало

Місія ОБСЄ вже неодноразово інформувала про виявлення на тимчасово окупованому Донбасі різноманітних типів російських систем.

Мовиться про системи радіоперешкод і радіоелектронної боротьби.

Які російські комплекси фіксували на Донбасі спостерігачі ОБСЄ

Р330 "Житель",

"Леєр-3" РБ-341В,

1Л269 "Красуха-2",

РБ-109A "Биліна",

"Репелент-1",

"Торн",

"Тірада-2"

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Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу