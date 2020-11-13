Російський комплекс "Леєр" на Донбасі: Україна в ОБСЄ звернулася до Росії
Спостерігачі ОБСЄ 8 листопада на аеродромі біля Луганська помітили систему електронної боротьби РБ-341В "Леєр-3". Україна вимагає від Росії надати пояснення, як цей комлекс тут опинився та хто ним керував.
Україна в ОБСЄ звернулася до Росії щодо комплексу "Леєр" на Донбасі
Як під час засідання Постійної ради ОБСЄ зауважив постпред України при міжнародних організаціях Євгеній Цимбалюк, "Леєр-3" – це найсучасніша російська система, яку випускають із 2015 року. Про це повідомляє Укрінформ.
Зверніть увагу Вторгнення російських автоколон на Донбас: волонтери виявили унікальні фото з безпілотника
Водночас Цимбалюк закликав російську делегацію пояснити, як ця система потрапила на територію України та хто нею керує.
Росія повинна припинити постачання озброєння, боєприпасів та найманців і вивести їх з України,
– заявив постійний представник України при міжнародних організаціях.
Що цьому передувало
- Місія ОБСЄ вже неодноразово інформувала про виявлення на тимчасово окупованому Донбасі різноманітних типів російських систем.
- Мовиться про системи радіоперешкод і радіоелектронної боротьби.
Які російські комплекси фіксували на Донбасі спостерігачі ОБСЄ
- Р330 "Житель",
- "Леєр-3" РБ-341В,
- 1Л269 "Красуха-2",
- РБ-109A "Биліна",
- "Репелент-1",
- "Торн",
- "Тірада-2"
Актуально Майже 100 порушень тиші на Донбасі – більшість сталися на Донеччині: звіт ОБСЄ
Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною