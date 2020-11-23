Російський миротворець підірвався на міні в Нагірному Карабасі
У Нагірному Карабасі, у селі Мадагіз вибухнула міна. У результаті один російський миротворець отримав поранення. Крім того, загинув громадянин Азербайджану.
Російський військовий підірвався на міні
Про постраждалого миротворця Росії у Нагірному Карабасі повідомляє Інтерфакс з посиланням на російське Міноборони.
Раніше Російські миротворці вже зайняли позиції в Нагірному Карабаху: фото
Російський офіцер отримав поранення в Карабасі в результаті підриву міни,
– йдеться у повідомленні.
Військового доставили в Баку, загрози його життю немає.
Крім того, загинув один азербайджанський військовий. А поранення отримали 4 співробітники МНС так званої "Нагірно-Карабаської республіки".
Міна вибухнула, "коли спільна група з обміну тілами загиблих вела пошуки в Тертерському районі".
Чим займається спільна група
В її складі були російські миротворці, представники збройних сил Азербайджану, МНС Нагірного Карабаху, а також Міжнародного комітету Червоного Хреста.
У Міноборони РФ зазначили, що спільні групи створені з ініціативи командування російськими миротворчими силами в Нагірному Карабасі. Їхнє завдання – пошук і передача тіл загиблих під час конфлікту.
Зверніть увагу Скільки років потрібно Азербайджану для розмінування територій в Карабасі
Що відомо про російських миротворців у Нагірному Карабасі?Росія відправила понад 2 тисячі миротворців у Карабах після того, як Вірменія та Азербайджан уклали угоду про припинення військових дій.
Російські миротворці 5 років перебуватимуть на лінії зіткнення вірменських та азербайджанських сил. Одне з їхніх завдань – охорона Лачинський коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією. Командування миротворчою операцією розташовується в районі Степанакерта.
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