У Нагірному Карабасі, у селі Мадагіз вибухнула міна. У результаті один російський миротворець отримав поранення. Крім того, загинув громадянин Азербайджану.

Російський військовий підірвався на міні

Про постраждалого миротворця Росії у Нагірному Карабасі повідомляє Інтерфакс з посиланням на російське Міноборони.

Раніше Російські миротворці вже зайняли позиції в Нагірному Карабаху: фото

Російський офіцер отримав поранення в Карабасі в результаті підриву міни,

– йдеться у повідомленні.

Військового доставили в Баку, загрози його життю немає.

Крім того, загинув один азербайджанський військовий. А поранення отримали 4 співробітники МНС так званої "Нагірно-Карабаської республіки".

Міна вибухнула, "коли спільна група з обміну тілами загиблих вела пошуки в Тертерському районі".

Чим займається спільна група

В її складі були російські миротворці, представники збройних сил Азербайджану, МНС Нагірного Карабаху, а також Міжнародного комітету Червоного Хреста.

У Міноборони РФ зазначили, що спільні групи створені з ініціативи командування російськими миротворчими силами в Нагірному Карабасі. Їхнє завдання – пошук і передача тіл загиблих під час конфлікту.

Зверніть увагу Скільки років потрібно Азербайджану для розмінування територій в Карабасі