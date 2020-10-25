Російський танкер, що вибухнув в Азовському морі, відбуксирували
Російський танкер "Генерал Азі Асланов", де напередодні стався вибух, відбуксирували на якірну стоянку. Станом на ранок 25 жовтня доля трьох членів екіпажу невідома.
Буксирування завершили о 05:40. Про це повідомляє ТАСС.
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Водночас доля 3 членів екіпажу і досі залишається невідомою. Загалом на борту перебували 13 членів екіпажу, 10 з них вдалося врятувати.
Причина події також з'ясовується. За даними екстрених служб РФ, до вибуху могло призвести:
- порушення техніки безпеки;
- вогневі роботи.
Що відомо про вибух на російському танкері
- 24 жовтня в Азовському морі стався вибух на танкері "Генерал Азі Асланов" у Керченській протоці. В результаті вибуху на танкері люди опинилися за бортом.
- Відомо, що танкер йшов пустим. Він прямував з порту окупованої Керчі в порт Ростова-на-Дону.
- Власником судна є турецька компанія Palmali Shipping Agency. Танкер був побудований в Туреччині у 2005 році, але ходив під російським прапором. Порт приписки у судна – російський Таганрог.
Приблизне місце аварії російського танкера: карта