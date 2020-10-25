Російський танкер "Генерал Азі Асланов", де напередодні стався вибух, відбуксирували на якірну стоянку. Станом на ранок 25 жовтня доля трьох членів екіпажу невідома.

Буксирування завершили о 05:40. Про це повідомляє ТАСС.

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Водночас доля 3 членів екіпажу і досі залишається невідомою. Загалом на борту перебували 13 членів екіпажу, 10 з них вдалося врятувати.

Причина події також з'ясовується. За даними екстрених служб РФ, до вибуху могло призвести:

порушення техніки безпеки;

вогневі роботи.

Що відомо про вибух на російському танкері

24 жовтня в Азовському морі стався вибух на танкері "Генерал Азі Асланов" у Керченській протоці. В результаті вибуху на танкері люди опинилися за бортом.

Відомо, що танкер йшов пустим. Він прямував з порту окупованої Керчі в порт Ростова-на-Дону.

Власником судна є турецька компанія Palmali Shipping Agency. Танкер був побудований в Туреччині у 2005 році, але ходив під російським прапором. Порт приписки у судна – російський Таганрог.

Приблизне місце аварії російського танкера: карта