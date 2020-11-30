Ведучу новин російського телеканалу "РБК" не пропустили в Україну. Їй заборонили в'їзд у країну через відвідування Криму.

У неділю, 29 листопада, на Одещині прикордонники зупинили громадянку Молдови, яка автобусом їхала в Україну та планувала транзитом потрапити до Росії. Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

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Український кордон вона перетинала в пункті пропуску "Могилів-Подільський". Під час паспортного контролю спрацювала база даних прикордонного відомства.

Аби з'ясувати всі обставини, прикордонники провели додаткову перевірку. Вдалося встановити, що 39-річна жінка працює ведучою новин на російському телеканалі "РБК".

Влітку 2018 року вона відвідала окупований Крим. На півострів жінка потрапила зі сторони Росії.

Через це прикордонники відмовили їй у перетині кордону. Крім того, на 3 роки заборонили в'їзд в Україну.

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