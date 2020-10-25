У Білорусі правоохоронці відкрили вогонь по учасниках масових акцій протесту. Стріляли гумовими кулями. А також використовували світло-шумові гранати. Вже є поранені.

"Єврорадіо" опублікувало фотографії знайдених гільз від гумових патронів, якими правоохоронці стріляли по учасниках протесту.

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З фото видно, що це патрони польського та російського виробництва. Останні виготовляє "Краснозаводський хімічний завод", який виконує державні замовлення і для російських силовиків – міністерства внутрішніх справ та міністерства оборони.



По протестувальниках стріляли гумовими кулями виробництва Росії та Польщі / Фото "Єврорадіо"

Однак варто додати, що гумові кулі Record можна купити й у звичайних магазинах, які займаються продажем мисливського спорядження.



Внаслідок стрілянини по протестувальниках, є поранені / Фото "Єврорадіо"

Стрілянина по протестувальниках в Білорусі: головне