Російського та польського виробництва: якими кулями стріляють у протестувальників в Білорусі
У Білорусі правоохоронці відкрили вогонь по учасниках масових акцій протесту. Стріляли гумовими кулями. А також використовували світло-шумові гранати. Вже є поранені.
"Єврорадіо" опублікувало фотографії знайдених гільз від гумових патронів, якими правоохоронці стріляли по учасниках протесту.
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З фото видно, що це патрони польського та російського виробництва. Останні виготовляє "Краснозаводський хімічний завод", який виконує державні замовлення і для російських силовиків – міністерства внутрішніх справ та міністерства оборони.
По протестувальниках стріляли гумовими кулями виробництва Росії та Польщі / Фото "Єврорадіо"
Однак варто додати, що гумові кулі Record можна купити й у звичайних магазинах, які займаються продажем мисливського спорядження.
Внаслідок стрілянини по протестувальниках, є поранені / Фото "Єврорадіо"
Стрілянина по протестувальниках в Білорусі: головне
- 25 жовтня спливає термін дії ультиматуму, який лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила Олександру Лукашенку.
- В цей день на вулиці білоруських міст вийшли учасники масових протестів. Вони пройшлися колонами вулицями міст.
- У відповідь влада вивела на вулиці міст силовиків. В містах розпочалися проблеми із мобільним зв'язком та доступом до інтернету.
- Спершу силовики вимагали зупинити марш, а згодом почались затримання. У деяких випадках силовики відкрили вогонь гумовими кулями по протестувальниках. Відомо про декількох поранених осіб.
- Детально про ситуацію в Білорусі читайте за посиланням.