Телеведучому "Россия-1", генеральному директору релігійного телеканалу "Спас" Борису Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну на 3 роки. До цього пропагандист зухвало розгулював Києвом та літав над українською столицею на гелікоптері.

Про це мовиться на офіційному сайті Держприкордонслужби. Там уточнили, що відповідну заборону винесли після появи повідомлень про візит Корчевнікова у ЗМІ.

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Ні завчасна інформація, ні доручення правоохоронних органів відносно громадянина Росії Корчевнікова у Державну прикордонну службу України не надходили. Після появи в засобах масової інформації повідомлень про незаконне відвідування цією особою тимчасово окупованого Росією Криму, прикордонники провели додаткову перевірку та знайшли підтвердження цьому,

– мовиться у повідомленні.

Відтак, Борису Корчевнікову винесли заборону в'їзду в Україну на 3 роки. Прикордонники уточнюють: з відповідним штампом у документах він вже вилетів з території України авіарейсом Київ – Стамбул.



Заборона на в'їзд пропагандиста в Україну на 3 роки / Фото документу Держприкордонслужби

Зауважимо, що 20 жовтня російський пропагандист Борис Корчевніков оприлюднив фото і відео, як він на приватному вертольоті пролітає над українською територією. Також він сфотографувався біля напису "Київ", що розміщений на в’їзді до столиці.

Окрім незаконних відвідин окупованого Криму, Корчевніков неодноразово негативно висловлювався у бік України, зокрема називав українців "фашистами" та "хунтою". Пропагандисту вже забороняли в'їзд в Україну, проте, коли трирічний термін заборони збіг, він відразу вирушив до Києва.

Фото Корчевнікова у Києві перед депортацією

Трапилось це торік. Цікаво, що тоді у СБУ заявили, що усіх пропагандистів не відслідкувати, адже їх – тисячі. А у Держприкордонслужбі зазначили, що Корчевніков має право приїжджати до України. Крім того, прикордонники не володіють інформацією про осіб, які можуть становити загрозу нацбезпеці.

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