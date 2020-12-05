Якщо Росія не робитиме ніяких кроків назустріч щодо Донбасу, Україна може наполягти на посиленні санкцій проти Москви. За словами голови української делегації Леоніда Кравчука, мовиться про пропозицію відключити Росію від міжнародної платіжної системи.

Україна наполягатиме на нових санкціях

Оцінюватимуть ситуацію в переговорному процесі вже наприкінці року. Про це Кравчук повідомив в програмі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

Важливо Росія і Путін не хочуть миру, – Кравчук про ситуацію із заблокованим обміном полонених

Якщо зрушень з боку Росії не буде, то Україна шукатиме нові методи впливу.

Початок нового року буде початком нового стандарту нашого розуміння ситуації, наших пошуків нових впливів і наших пропозицій щодо тиску на агресора. Це можуть бути санкції, які називаються міжнародна платіжна система. Ми будемо це просити і вимагати,

– наголосив Кравчук.

Найкращий шлях вирішення ситуації на Донбасі – дипломатичний

Голова української делегації, проте, впевнений, що найкращий шлях вирішення ситуації на Донбасі – це дипломатичний. Україна, як демократична країна, не вимагатиме війни.

"Якщо Росія не хоче домовиться дипломатичним політичним шляхом, (Україна має – 24 канал) зробити все, щоб її змусили зупинити агресію і відновити територіальну цілісність України через тиск спільний", – резюмував Кравчук.

У РНБО анонсували нове рішення щодо Донбасу

Зазначимо, що раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що в Україні шукатимуть нове рішення щодо ситуації на Донбасі. Адже 9 грудня минає рік з зустрічі у "нормандському форматі" у Парижі.