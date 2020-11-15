Українець хотів автівкою вивезти в Росію 11 кілограмів наркотиків: фото, відео
Прикордонники на пункті пропуску "Гоптівка", що на кордоні з Росією у Харківській області, затримали українця. Чоловік намагався провести майже 11 кілограмів наркотиків.
50-річний українець розфасував сіро-зелену речовину рослинного походження, що найімовірніше є наркотичною речовиною, у 28 літрові пластикові пляшки. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
До слова Розпилив в очі поліцейським сльозогінний газ: у Львові затримали наркоторговця – фото
Під час перевірки чоловік помітно нервував і плутався у відповідях, тому прикордонники вирішили оглянути його автівку – Volkswagen української реєстрації. Знахідку виявили в паливному баку.
Наркотики виявили в автомобілі українця / Фото Держприкордонслужби
Про знахідку на кордоні вже повідомили поліції.
11 кілограмів наркотиків хотіли відправити у Росію / Фото Держприкордонслужби
На кордоні з Росією затримали українця: дивіться відео
Поділитися новиною