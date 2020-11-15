Прикордонники на пункті пропуску "Гоптівка", що на кордоні з Росією у Харківській області, затримали українця. Чоловік намагався провести майже 11 кілограмів наркотиків.

50-річний українець розфасував сіро-зелену речовину рослинного походження, що найімовірніше є наркотичною речовиною, у 28 літрові пластикові пляшки. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

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Під час перевірки чоловік помітно нервував і плутався у відповідях, тому прикордонники вирішили оглянути його автівку – Volkswagen української реєстрації. Знахідку виявили в паливному баку.



Наркотики виявили в автомобілі українця / Фото Держприкордонслужби

Про знахідку на кордоні вже повідомили поліції.



11 кілограмів наркотиків хотіли відправити у Росію / Фото Держприкордонслужби

На кордоні з Росією затримали українця: дивіться відео