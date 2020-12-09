Новоспечений 19-річний депутат Краматорської міськради Ростислав Солод сколихнув медіапростір тим, що стало відомо про його багатомільйонну декларацію. Чоловік має середню освіту, а його батьки – нардепи від ОПЗЖ Наталія Королевська та Юрій Солод. Більше про Ростислава Солода – читайте в матеріалі 24 каналу.

Біографія Ростислава Солода

Ростислав Солод народився у 2001 році. Має середню освіту, вища освіта ще не закінчена, повідомляє 24 канал. Проживає у Києві. До того, як стати депутатом Краматорської міськради, Ростислав був тимчасово безробітним.

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Щодо соціальних мереж, то в Ростислава є фейсбук-сторінка, на якій опублікований всього лише 1 допис.

Солод у політиці

Про те, що Солод балотуватиметься до міськради від "Опозиційної платформи – За життя", стало відомо 24 вересня з його фейсбук-допису. В ньому кандидат хизувався стратегією розвитку для міста і додав фото та і відео з однопартійцями. Крім того, мережею гуляли агітаційні листівки, на яких юного політика підтримував нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко.



Бойко та Солод

Прагнення сина стати депутатом міськради коментувала матір Королевська.

Дитині – 19 років (рівно стільки років я в політиці), і в принципі все його життя проходило в політичному середовищі,

– казала депутатка.

Розповідала і про те, що разом з сином їздили з гуманітарними місіями, коли почалась пандемія коронавірусу. Мовляв, Ростислав "занурився у це життя вже не зі сторони, не очима мами, а своїми власними". Королевська була не проти ідеї сина стати депутатом, але висунула умову, щоб він балотувався саме на Донбасі.

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На запитання журналістів про те, чи не зарано її син розпочав політичну кар’єру, якщо наразі навіть не має закінченої вищої освіти і, відповідно, – досвіду, депутатка сказала, що ні. Королевська також переконувала, що політична діяльність аж ніяк не заважатиме сину здобувати вищу освіту.

Дивіться відео, на якому Королевська пояснила, чому її син пішов у політику:

В кінці жовтня стало відомо, що Солод пройшов до міськради Краматорська у складі ОПЗЖ. Політсила здобула найбільше мандатів – 14.

Що відомо про батьків Ростислава Солода

Батько Ростислава – нардеп від ОПЗЖ Юрій Солод – відомий своїми систематичними прогулами засідань Верховної Ради. Він частенько потрапляє до антирейтингів прогульників парламентських засідань. Наприклад, з початку осені 2020 року нардеп відвідав лише 4 з 11 засідань Ради.

Журналісти-розслідувачі сайту "Наші гроші" неодноразово підозрювали Солода разом з дружиною Королевською у тендерних махінаціях, пов’язаних із вугільною промисловістю. Також лунали підозри щодо незаконного експорту кольорових металів до Європи та ухилення від сплати податків.

Серед останніх скандальних вчинків подружжя те, що обоє доклали руку до скандального рішення Конституційного Суду, яке скасувало обов’язкове електронне декларування та паралізує роботу антикорупційних органів.



Королевська та Солод / Фото zagittya.com.ua/ua

Коштовна декларація Ростислава Солода

Згідно з декларацією за 2019 рік, Ростислав проживає в Києві з батьками і ще 3 братами і сестрами. Сім'я мешкає у квартирі на 270 квадратних метрів, що належить батькові Юрію Солоду. Головні доходи сім'ї – депутатські зарплати батька і матері.

Ростислав їздить на авто Land Rover та Mercedes-Benz Viano, які належить невказаній "близькій особі".

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Сам Ростислав Солод за весь рік не заробив нічого. При цьому він вказав, що володіє криптовалютою Monero в обсязі 185 тисяч одиниць. На сьогодні це приблизно 23,7 мільйона доларів. Власником криптовалюти новоспечений депутат став ще у 14 років.

За даними "Дій-Краматорськ", на момент придбання (грудень 2015 року) вартість криптовалюти Monero становила 0,5 долара, а зараз курс підстрибнув до 128 доларів за одиницю. Окрім того, в січні 2018 року курс узагалі становив 420 доларів за одиницю Monero.

Таким чином, сума грошових активів Ростислава та родини у понад 10 разів вища за суму всіх доходів його і сім`ї. А сума задекларованої готівки перевищує 5 мільйонів гривень

Депутат Краматорської міськради також вказав у декларації кілька земельних ділянок, будинок, офіс та квартиру. Усе це майно зареєстроване на батька та матір Ростислава.