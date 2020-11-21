Розбитий битами автомобіль активіста Ганула спалили в Одесі: що відомо
В Одесі спалили автомобіль активіста Дем'яна Ганула. Інцидент трапився надвечір 21 листопада. Перед цим удень поблизу його дому на вулиці Гімназійній невідомі розбили вікна у тій самій машині.
Докладніше про спалення машини Ганула
Про це сам активіст написав у фейсбуці. Також Ганул виклав відповідні фото та відео. Він зауважив, що це вже вдруге за рік спалюють його автомобіль.
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В Одесі спалили авто активіста Ганула: дивіться відео
Як зазначив Ганул у ролику, він привіз машину з СТО і залишив на деякий час. І двоє невідомих у масках підбігли, облили капот якоюсь рідиною, підпалили та втекли. Інцидент стався на вулиці Середній, 42/1 на території таксопарку. Ганул каже, що тоді ще було видно.
Активіст додав, весь салон вигорів, дах просів і автомобіль 2005 року випуску не підлягає відновленню.
Ганул пов'язує інцидент з тим, що він із соратниками трощив паркан, встановлений на зеленій зоні на Академічній, 11. Також активіст звинувачує правоохоронців у бездіяльності – перше спалення досі не розслідували, "хоча прийняли заяву та пообіцяли розібратися".
Невідомі битами розтрощили машину Ганула: що відомо
Інцидент трапився приблизно о 14:00 в центрі Одеси. Машину битами розбили також люди в масках. Ганул, розповів, що в автомобілі в момент нападу сидів його товариш, теж активіст, Ігор Бею.
Я як раз вийшов додому, а за кермом залишився мій друг Ігор. У цей момент підбігли 8 осіб у чорному одязі та масках і почали громити автомобіль битами і стріляти з пістолета по вікнах. Ігор завів автомобіль і зміг виїхати,
– зазначив активіст.
Розтрощене битами авто Дем'яна Ганула / Колаж 24 каналу
Він вважає, що за цим стоїть охорона фірма "Зевс". Мовиться про вищезазначений конфлікт на Академічній. У "Зевсі" вже заявили, що вони до останнього не мають жодного стосунку.
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Розбите авто Ганула після нападу: дивіться відео
Що відбулося на Академічній у Одесі
- Інцидент трапився 20 листопада.
- Сталася сутичка між активістами і невідомими людьми, які охороняли будівельний майданчик на прибудинковій території будинку за адресою вулиця Академічна, 11.
- Активісти намагалися отримати документи на паркан навколо житлового будинку та розібратися, на якій підставі там перебувають люди спортивної статури. Останні представлялися охороною.
- Не отримавши паперів, частина протестувальників почала руйнувати паркан.
- 21 листопада активісти написали заяву до Приморського райвідділу. Після цього вони поїхали до обласного управління поліції, щоб поспілкуватися з керівником Нацполіції Одещини Олегом Бехом, але його на місці не було.
Дивіться відео сутичок на Академічній у Одесі 20 листопада
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