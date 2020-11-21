В Одесі спалили автомобіль активіста Дем'яна Ганула. Інцидент трапився надвечір 21 листопада. Перед цим удень поблизу його дому на вулиці Гімназійній невідомі розбили вікна у тій самій машині.

Докладніше про спалення машини Ганула

Про це сам активіст написав у фейсбуці. Також Ганул виклав відповідні фото та відео. Він зауважив, що це вже вдруге за рік спалюють його автомобіль.

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Як зазначив Ганул у ролику, він привіз машину з СТО і залишив на деякий час. І двоє невідомих у масках підбігли, облили капот якоюсь рідиною, підпалили та втекли. Інцидент стався на вулиці Середній, 42/1 на території таксопарку. Ганул каже, що тоді ще було видно.

Активіст додав, весь салон вигорів, дах просів і автомобіль 2005 року випуску не підлягає відновленню.

Ганул пов'язує інцидент з тим, що він із соратниками трощив паркан, встановлений на зеленій зоні на Академічній, 11. Також активіст звинувачує правоохоронців у бездіяльності – перше спалення досі не розслідували, "хоча прийняли заяву та пообіцяли розібратися".

Невідомі битами розтрощили машину Ганула: що відомо

Інцидент трапився приблизно о 14:00 в центрі Одеси. Машину битами розбили також люди в масках. Ганул, розповів, що в автомобілі в момент нападу сидів його товариш, теж активіст, Ігор Бею.

Я як раз вийшов додому, а за кермом залишився мій друг Ігор. У цей момент підбігли 8 осіб у чорному одязі та масках і почали громити автомобіль битами і стріляти з пістолета по вікнах. Ігор завів автомобіль і зміг виїхати,

– зазначив активіст.



Розтрощене битами авто Дем'яна Ганула / Колаж 24 каналу

Він вважає, що за цим стоїть охорона фірма "Зевс". Мовиться про вищезазначений конфлікт на Академічній. У "Зевсі" вже заявили, що вони до останнього не мають жодного стосунку.

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Що відбулося на Академічній у Одесі

Інцидент трапився 20 листопада.

Сталася сутичка між активістами і невідомими людьми, які охороняли будівельний майданчик на прибудинковій території будинку за адресою вулиця Академічна, 11.

на прибудинковій території будинку за адресою вулиця Академічна, 11. Активісти намагалися отримати документи на паркан навколо житлового будинку та розібратися, на якій підставі там перебувають люди спортивної статури. Останні представлялися охороною.

Не отримавши паперів, частина протестувальників почала руйнувати паркан.

21 листопада активісти написали заяву до Приморського райвідділу. Після цього вони поїхали до обласного управління поліції, щоб поспілкуватися з керівником Нацполіції Одещини Олегом Бехом, але його на місці не було.

Дивіться відео сутичок на Академічній у Одесі 20 листопада