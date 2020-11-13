Роздуми є, – Кравчук про створення підгрупи ТКГ з повернення кордону Україні
Наразі створення підгрупи за повернення Україні контролю над кордоном на Донбасі у межах Тристоронньої контактної групи не розглядається. Однак, як пояснив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, роздуми є.
Щоправда, зараз підстав для створення підгрупи немає. Про це Кравчук заявив в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
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Він зауважив, що делегація конкретно не обговорювала це питання.
Питання в нашій делегації поки не обговорювалося. Є роздуми з цього питання. Але чи ухвалять таке рішення – не можу сказати, тому що для цього поки немає підстав,
– сказав Кравчук.
Водночас 13 листопада Україна підготувала нові деталі до Плану дій щодо Донбасу. Вони передбачають ретельно пропрацьовану процедуру передання Україні контролю над кордоном.
Нові деталі Плану дій щодо Донбасу
- Передання контролю над кордоном.
- Демілітаризація регіону.
- Абсолютний доступ місії ОБСЄ.
- Модель перехідного правосуддя.
- Повернення майна власникам.
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Що передбачає План дій по Донбасу
- План дій по Донбасу розробила українська сторона. Мета – встановити мир на Донбасі та вже навесні 2021 року провести вибори на окупованих територіях.
- Цей документ пропонує припинити збройний конфлікт і провести повну демілітаризацію окупованих територій. Після цього Україна візьме під контроль кордон та відновить нормальну життєдіяльність.
- Аби цього досягти, українська сторона вимагає вже до 15 грудня 2020 року здійснити обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", а також збільшити до 1,5 тисячі кількість представників моніторингової місії ОБСЄ на окупованих територіях.
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