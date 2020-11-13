Наразі створення підгрупи за повернення Україні контролю над кордоном на Донбасі у межах Тристоронньої контактної групи не розглядається. Однак, як пояснив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, роздуми є.

Щоправда, зараз підстав для створення підгрупи немає. Про це Кравчук заявив в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Він зауважив, що делегація конкретно не обговорювала це питання.

Питання в нашій делегації поки не обговорювалося. Є роздуми з цього питання. Але чи ухвалять таке рішення – не можу сказати, тому що для цього поки немає підстав,

– сказав Кравчук.

Водночас 13 листопада Україна підготувала нові деталі до Плану дій щодо Донбасу. Вони передбачають ретельно пропрацьовану процедуру передання Україні контролю над кордоном.

Нові деталі Плану дій щодо Донбасу

Передання контролю над кордоном. Демілітаризація регіону. Абсолютний доступ місії ОБСЄ. Модель перехідного правосуддя. Повернення майна власникам.

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Що передбачає План дій по Донбасу