Розгляд законопроєкту Дмитра Разумкова про відновлення антикорупційного законодавства таки розблокували. Антикорупційний комітет відхилив альтернативний законопроєкт скандального "слуги народу" Олександра Дубінського.

Дубінський мав певний план, подаючи альтернативний законопроєкт. Таку думку висловив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин на своїй фейсбук-сторінці.

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Нардеп вважає, що після відхилення є можливість розглядати законопроєкт Разумкова в залі парламенту. Водночас комітет пропонує доопрацювати ініціативу спікера.

Дубінський хотів створити "касту недоторканих"

Нардеп від "Голосу" зазначив, що Дубінський своїм законопроєктом хотів "створити касту недоторканних" – вивести суддів з-під дії закону про запобігання корупції. Юрчишин, однак, зауважив, що законопроєкт суперечить сам собі.

Якщо на суддів не поширюється антикорупційний закон взагалі, то яка логіка передавати повноваження перевіряти їх декларації Державній судовій адміністрації. Ну, це як господарському відділу ВРУ передати контроль статків депутатів,

– вважає Юрчишин.

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