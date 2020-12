Господарський суд Києва вже вдруге відмовив ФГВФО у позові про відшкодування збитків у 1,5 млрд гривень від Платінум Банку проти 12 осіб, включно з нинішнією першим заступником голови НБУ Катериною Рожковою.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише фінансовий експерт, журналіст Денис Безлюдько.

"Суд присікався до того, що ФГВФО порушив "правила об'єднання позовних заяв", і настільки не хоче займатися цією справою, що тиждень тому навіть повернув Фонду судовий збір в 735,7 тис. гривень, який той заплатив, подаючи позов.

Своєю чергою, Фонд вважає, що збиток пов'язаний з "... пов'язаними особами банку, а саме членами кредитного комітету та членами наглядової ради внаслідок неналежного виконання своїх судових обов'язків, що призвело до прийняття необгрунтованих рішень, оформлених протоколами кредитного комітету, правління і наглядової ради Платинум банку". Рожкова тоді якраз була в.о. голови правління Платинум банку, а також очолювала його кредитний комітет", – зазначає Безлюдько.

За його словами, до подачі позовів Фонд спрямовував персональні вимоги до Рожкової повернути 1,5 млрд гривень, підозрюючи її в виведенні коштів з Платинум банку. Але, сидячи в НБУ, вона успішно відбиває спроби Фонду, прикриваючись незалежністю регулятора, яку так підтримує МВФ.

"Розслідуванням діяльності Платинум Банку вже три роки займається НАБУ (справа №52017000000000096 від 10.02.2017). Менеджмент банку підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем з тяжкими наслідками (ст.364, ч.2 КК – від 3 до 6 років). Крім цього, детективи агентства підозрюють, що Рожкова, вже очолюючи банківський нагляд НБУ, допомогла власникам Платинум банку – Борису Кауфману і Олександру Грановському – вивести з нього гроші вкладників і затягувала процес неминучого банкрутства", – зазначає Денис Безлюдько.

Він також підкреслив: слідчі виявили, що сім українських компаній, пов'язаних з акціонерами Платинум банку, які вивели з нього 1,12 млрд гривень, потім перевели ці гроші на три офшорні компанії з Британських Віргінських островах – Nimmeret Group INC., Somylos Industries Inc. , Bettium Management Inc.

"Номінальним власником цих офшорів є Костянтин Стеценко – ексбізнес-партнер Валерії Гонтаревої. Вона якраз тоді разом з Рожковою і керувала НБУ. Тільки ось вона вже в Лондоні", – пише журналіст.

НАБУ розслідує справу про дії топ-чиновників НБУ вже рівно три роки. Жодного рішення Антикорупційного суду у справах, пов'язаних з Платинум Банком, в реєстрі судових рішень не перебуває. Якщо не брати до уваги відмови вкладнику, який втратив в Платинум банку кілька сотень тисяч доларів,

Як повідомлялося раніше, Фонд гарантування зажадав від Рожкової відшкодувати 1,5 млрд грн збитку, нанесеного "Платинум Банку". У позовних документах Фонду гарантування вкладів фізосіб, детально описана схема, за якою гроші вкладників "Платинум Банку" були виведені на компанії, пов'язані з акціонерами.