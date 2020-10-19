Розікрали мільйони: чиновники роздерибанили гроші для запобігання затоплення шахт
На попередження надзвичайної ситуації із затоплення шахт у Луганській області виділили 14 мільйонів гривень. Проте до місця призначення гроші не дійшли – їх поділили між собою посадовці та власники фірм.
Про підозру повідомили двом чиновникам і двом директорам підприємств. Про це інформує пресслужба НАБУ.
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Зокрема підозру оголосили:
- виконувачу обов'язків генерального директора ДП "Первомайськвугілля";
- директору відокремленого підрозділу шахти — ВП "Шахта "Золоте";
- директорам двох комерційних компаній.
Критична ситуація була на "Шахті "Золоте"
У 2017 році в Первомайсько-Стаханівському вугледобувному регіоні Луганської області склалася критична ситуація з затопленням шахт. Найбільше постраждали шахти "Первомайська" та "Голубівська", що на окупованій території. Ще з 2015 року у них не відкачували воду. Через гідравлічний зв'язок значно піднявся рівень води на шахті "Золоте".
У 2018 році Кабмін виділив гроші, аби залагодити ситуацію. Розпорядником цих коштів визначили саме "Первомайськвугілля".
Гроші осіли на рахунках приватних компаній
Проте керівництво цього держпідприємства розпорядилось по-своєму.
З 33 мільйонів гривень з державного бюджету, фактично перерахованих "Первомайськвугілля" своєму ж структурному підрозділу, за посередництва двох приватних компаній незаконно переплачено понад 14 мільйонів, які осіли на рахунках приватних компаній. Розкраданню ще майже 3,5 мільйона вдалося запобігти,
– повідомили у НАБУ.
Ціни на окремі матеріали помножили на два, а частину робіт, які оплатили, так і не виконали. САП та НАБУ займаються цією справою з січня 2019 року.