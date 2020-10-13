У "Міжнародних авіалініях України" презентували зимовий розклад рейсів. До переліку увійшли 3 внутрішніх рейси та 23 міжнародні.

У рамках зимового розкладу авіакомпанії внутрішні рейси будуть здійснюватися за напрямками Львів, Харків, Одеса. Про це інформує пресслужба МАУ.

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Так, з 25 жовтня рейси з Києва до Харкова і зворотні будуть виконуватися щодня. З 26 жовтня рейси у напрямку Київ – Львів – Київ будуть вирушати щодня, крім неділі. Рейси Київ – Одеса – Київ відбуватимуться щодня.

Які міжнародні рейси запланували у МАУ

Київ – Амстердам – ​​Київ (з 25 жовтня – щодня, крім вівторка та четверга; починаючи з 1 грудня – щодня);

Київ – Лондон – Київ (з 26 жовтня – щопонеділка, середи та п'ятниці);

Київ – Лондон – Київ (з 17 грудня – по четвергах, суботах і неділях);

Київ – Париж – Київ (з 25 жовтня – щоденні рейси, крім вівторка та четверга);

Київ – Брюссель – Київ (з 26 жовтня – по понеділках і п'ятницях);

Київ – Мілан – Київ (з 26 жовтня – по понеділках, середах і п'ятницях. Додаткова частота з 5 грудня – щосуботи);

Київ – Дубай – Київ (щодня);

Київ – Каїр – Київ (з 26 жовтня – по понеділках і середах, зворотні рейси по середах і п'ятницях);

Київ – Дюссельдорф – Київ (з 26 жовтня - по понеділках і п'ятницях, з 19 грудня – додаткова частота по середах і суботах);

Київ – Мюнхен – Київ (з 26 жовтня – по понеділках і п'ятницях; додаткова частота з 19 грудня – по середах і суботах);

Київ – Женева – Київ (з 4 грудня – по понеділках і п'ятницях; додаткова частота з 19 грудня – щосуботи);

Київ – Тбілісі – Київ (з 1 листопада – щодня, крім вівторка, четверга і суботи; зворотні рейси крім середи, четверга та неділі);

Київ – Баку – Київ (з 4 листопада – по середах і неділях; зворотні рейси по понеділках четвергах);

Київ – Єреван – Київ (з 2 листопада – по понеділках і п'ятницях; зворотні рейси по вівторках і суботах);

Київ – Стамбул – Київ (з 25 жовтня – щодня кілька частот);

Одеса – Стамбул – Одеса (з 29 жовтня – по четвергах і неділях; зворотні рейси по середах і п'ятницях);

Київ – Тель-Авів – Київ (з 25 жовтня – щодня крім п'ятниці і суботи, з огляду на кілька частот; починаючи з 4 ​​грудня – щодня);

Одеса – Тель-Авів – Одеса (з 25 жовтня – по четвергах і неділях);

Львів – Тель-Авів – Львів (з 25 жовтня – щотижня);

Дніпро – Тель-Авів – Дніпро (з 25 жовтня – щотижня);

Харків – Тель-Авів – Харків (з 25 жовтня – щотижня);

Київ – Прага – Київ (з 25 жовтня – по понеділках і п'ятницях);

Київ – Барселона – Київ (з 12 грудня – щосуботи).

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