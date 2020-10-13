В МАУ представили розклад рейсів на зиму: перелік напрямків
У "Міжнародних авіалініях України" презентували зимовий розклад рейсів. До переліку увійшли 3 внутрішніх рейси та 23 міжнародні.
У рамках зимового розкладу авіакомпанії внутрішні рейси будуть здійснюватися за напрямками Львів, Харків, Одеса. Про це інформує пресслужба МАУ.
Актуально МАУ вводить обов’язковий масковий режим в літаках: що треба знати про нові правила безпеки
Так, з 25 жовтня рейси з Києва до Харкова і зворотні будуть виконуватися щодня. З 26 жовтня рейси у напрямку Київ – Львів – Київ будуть вирушати щодня, крім неділі. Рейси Київ – Одеса – Київ відбуватимуться щодня.
Які міжнародні рейси запланували у МАУ
- Київ – Амстердам – Київ (з 25 жовтня – щодня, крім вівторка та четверга; починаючи з 1 грудня – щодня);
- Київ – Лондон – Київ (з 26 жовтня – щопонеділка, середи та п'ятниці);
- Київ – Лондон – Київ (з 17 грудня – по четвергах, суботах і неділях);
- Київ – Париж – Київ (з 25 жовтня – щоденні рейси, крім вівторка та четверга);
- Київ – Брюссель – Київ (з 26 жовтня – по понеділках і п'ятницях);
- Київ – Мілан – Київ (з 26 жовтня – по понеділках, середах і п'ятницях. Додаткова частота з 5 грудня – щосуботи);
- Київ – Дубай – Київ (щодня);
- Київ – Каїр – Київ (з 26 жовтня – по понеділках і середах, зворотні рейси по середах і п'ятницях);
- Київ – Дюссельдорф – Київ (з 26 жовтня - по понеділках і п'ятницях, з 19 грудня – додаткова частота по середах і суботах);
- Київ – Мюнхен – Київ (з 26 жовтня – по понеділках і п'ятницях; додаткова частота з 19 грудня – по середах і суботах);
- Київ – Женева – Київ (з 4 грудня – по понеділках і п'ятницях; додаткова частота з 19 грудня – щосуботи);
- Київ – Тбілісі – Київ (з 1 листопада – щодня, крім вівторка, четверга і суботи; зворотні рейси крім середи, четверга та неділі);
- Київ – Баку – Київ (з 4 листопада – по середах і неділях; зворотні рейси по понеділках четвергах);
- Київ – Єреван – Київ (з 2 листопада – по понеділках і п'ятницях; зворотні рейси по вівторках і суботах);
- Київ – Стамбул – Київ (з 25 жовтня – щодня кілька частот);
- Одеса – Стамбул – Одеса (з 29 жовтня – по четвергах і неділях; зворотні рейси по середах і п'ятницях);
- Київ – Тель-Авів – Київ (з 25 жовтня – щодня крім п'ятниці і суботи, з огляду на кілька частот; починаючи з 4 грудня – щодня);
- Одеса – Тель-Авів – Одеса (з 25 жовтня – по четвергах і неділях);
- Львів – Тель-Авів – Львів (з 25 жовтня – щотижня);
- Дніпро – Тель-Авів – Дніпро (з 25 жовтня – щотижня);
- Харків – Тель-Авів – Харків (з 25 жовтня – щотижня);
- Київ – Прага – Київ (з 25 жовтня – по понеділках і п'ятницях);
- Київ – Барселона – Київ (з 12 грудня – щосуботи).