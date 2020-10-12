Декілька перших місяців монобільшість "Слуг народу" голосувала за усі ініціативи президентської команди і слухняно виконувала вказівки з Банкової. Але вже після нового року заговорили про те, що в найбільшій в історії фракції почався період напіврозпаду.

Знаковим у цьому сенсі голосуванням став розгляд так званого антиколомойського закону наприкінці весни 2020 року. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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За останні пів року основний механізм здійснення влади Зеленського – монобільшість "Слуги народу" – поступово перетворилась на фікцію. Приблизно з травня "Слуга народу" не може самостійно проголосувати ніяких принципових питань.

Контроль фракції

Найбільша фракція у парламенті стала важко контрольованою, а збирати потрібні голоси навіть для найважливіших голосувань стало набагато важче. Після відставки Андрія Богдана, його наступник Андрій Єрмак перебрав на себе всі функції глави Офісу Президента і навіть більше – але контролювати фракцію так само результативно, як це було – не зміг.

Відповідні джерела почали говорити, що Єрмак хоче мати серйозоний вплив на Раду, тобто мати свою групу,

– розповів журналіст Української Правди Роман Кравець

Видалення "слуг" з депутатських чатів

Від початку 246 депутатів від "Слуги народу" були умовно поділені на 15 груп. Кожна мала окремого керівника – заступника голови фракції. Але останнім часом у фракції почались такі звані перестановки, поки що у межах партійних чатів.



Фракції "Слуга народу" були умовно поділені на 15 груп / Скриншот з відео

"Почали повідомляти, що людей, не пояснюючи чому, почали видаляти з груп. Вони вже самі висували теорії про можливість того, що вони голосували не так, як цього хотів Офіс Президента", – повідомив Роман Кравець.

Чи буде розпад фракції

Втім, принаймні до місцевих виборів, навряд чи монобільшість чекають власні внутрішні перевибори. Можливо, якщо Банковій вдасться повернути вплив на монобільшість – їх не буде взагалі.

Ризики для "Слуги народу" виникнуть у тому випадку, якщо буде ризик втрати юридичної більшості – якщо у них не буде 226 депутатів,

– зауважив політолог Володимир Фесенко.

Виключення депутатів з фракції

Так званим викликом для найбільшої в історії фракції залишаються корупційні скандали. Лише восени 2020 року їх відбулось 2 – спершу "Слугу народу" покинув нардеп Олександр Юрченко, якого впіймало на хабарі НАБУ. Згодом на корупції ледь не попався Павло Халімон.

Крім них з фракції виключили ще декількох нардепів – спершу Ганну Скороход і Антона Поляков, потім – Дениса Іванісова, який виявився фігурантом справи про зґвалтування. За постійну критику на адресу президента з фракції виключили й Гео Лероса.

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