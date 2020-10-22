Народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що не виключає сценарій, коли частина депутатів президентської партії фактично "відколяться" від фракції. Тоді у Володимира Зеленського буде важкий вибір – створення коаліції або розпуск Верховної Ради й нові парламентські вибори.

Сумнівно, що результати місцевих виборів якось вплинуть на ці процеси, адже вони вже тривають, заявив Микита Потураєв в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

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Якою може бути нова коаліція

Парламентар підкреслив, що в ЗМІ вже говорять про можливу коаліцію з групою "За майбутнє", яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Також він не виключає, що неофіційно увійти в неї може й фракція "Батьківщини".

Та є дуже хороше запитання: чи згодні всі на таку коаліцію? Чи буду я особисто в коаліції з групою "За майбутнє"? Я от не впевнений,

– наголосив Микита Потураєв.

Свою позицію він пояснив думкою, що коли метою цієї коаліції буде захист Ігоря Коломойського від американського правосуддя, то це точно не та політична мета, яку він готовий підтримувати.

"І я не один такий. Якщо подібна пропозиція таки "прилетить" в Раду, то подивимося, взагалі скільки людей у фракції це підтримають", – зазначив депутат.

Втім він підкреслив, що вибір у "Слуги народу" невеликий. Адже якщо не "За майбутнє" й "Батьківщина", то "Євросолідарність" і "Голос". Фракцію "Опозиційної платформи" він не назвав зовсім.

Але така ситуація складна для президента – з точки зору виборів. Тому він буде вибирати. Або розпуск парламенту,

– заявив Потураєв.

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Чому в "Слузі народу" може бути "розкол"

Такий сценарій Микита Потураєв зовсім не виключає. Водночас і не стверджує, що це точно станеться. Втім якщо таке й буде, то "розколу" слід очікувати від так званої "групи Коломойського".

"Дивіться, є група Ігоря Валерійовича – це десь 40 – 45 депутатів. У нас в цілому 245 "штиків". Віднімаємо 45 – отримуємо 200. У такій ситуації потрібна коаліція", – пояснив народний обранець.

Чому розпуск Ради – ймовірний сценарій

Микита Потураєв пояснює, що на цей крок президент може піти, коли опиниться в ситуації, що не зможе домовитися про нові вибори. Мовляв, розпуск тоді буде єдиним сценарієм.

Щодо конституційних підстав Потураєв запровонував, наприклад, варіант з відставкою уряду Дениса Шмигаля. На його думку, зробити це буде легко, адже підтримають відставку навіть опоненти по парламенту.

Та й у нашій фракції тих, хто бажає знову "сісти на схеми", знайдуться. Далі запуск 60 днів для формування коаліції і нового Кабінету Міністрів. Відсутність уряду, далі – розпуск,

– розповів парламентар.