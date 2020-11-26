Розкрадання бюджету Харкова через чеські фірми: Кернес став фігурантом справи, – ЗМІ
У Харкові продовжили термін розслідування справи щодо розкрадання бюджету міста. Фігурантом провадження, ймовірно, є міський голова Геннадій Кернес.
Що відомо про справу
Розслідування триває ще з 2019 року. Про це свідчить ухвала Київського районного суду Харкова, повідомляє Depo.Харків.
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- Слідчий зауважив, що наближені до Кернеса люди, за сприяння мера, розкрадали бюджетні гроші. При цьому вони використовували відкриті в Чехії фірми. Підприємства постачали труби переможцям тендерів, які штучно завищували ціни. Схема завдала значних збитків бюджету.
- Під час досудового розслідування правоохоронці оглянули онлайн-ресурси публічних закупівель, а також документи фірм ТОВ "ТРЕК ЛАЙН", ТОВ "Постулат ХХІ", ТОВ "ВСС-Систем". Крім того, призначили експертизи. Щоправда, про підозру нікому не повідомили.
- Термін досудового розслідування продовжили ще на рік – до 23 листопада 2021 року. За словами слідчого, потрібно завершити експертизу та допитати свідків.
Чому до справи може бути причетний Кернес та оточення
За інформацією видання, чиновники харківської мерії та їх родичі активно реєстрували фірми у Чехії. Зокрема, рідні працівників Департаменту будівництва та шляхового господарства, голови цього відомства Володимира Чумакова та міського голови Геннадія Кернеса.
Так, донька Чумакова та пасинок Кернеса Родіон Гайсинський є співвласниками фірми у Чехії – Inter Tech Praha s.r.o. Підприємство створили у 2017 році, а Аліна Чумакова та Гайсинський стали причетними до неї у 2018.
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Фірма постачає труби в Україну, зокрема, для вищезгаданого ТОВ "ВСС-Сістем". Засновниками цієї фірми були Неллі Ушакова та Олександр Жовтобрюх. Останній працював заступником начальника управління шляхового господарства департаменту Чумакова.
До слова, "ВСС-Сістем" отримало на тендерах 21 мільйон гривень в департамент Чумакова та ще 5 мільйонів у КП "Харківводоканал".
У справі фігурують ще 2 чеські фірми:
- Parmus Nova s.r.o. Вона записана вже на Жовтобрюха.
- Prof Materials s.r.o. Записана на дружину директора департаменту Ольгу Чумакову.
ЗМІ стверджують, що фірма також поставляє товари до України. Її контрагентом є ТОВ "Трек лайн", яка, до речі, отримує підряди від харківських комунальних підприємств.
Наразі вони очікують на підписання договору з КП "Шляхрембуд", яке підпорядковане Чумакову.
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