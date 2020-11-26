У Харкові продовжили термін розслідування справи щодо розкрадання бюджету міста. Фігурантом провадження, ймовірно, є міський голова Геннадій Кернес.

Що відомо про справу

Розслідування триває ще з 2019 року. Про це свідчить ухвала Київського районного суду Харкова, повідомляє Depo.Харків.

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Слідчий зауважив, що наближені до Кернеса люди, за сприяння мера, розкрадали бюджетні гроші. При цьому вони використовували відкриті в Чехії фірми. Підприємства постачали труби переможцям тендерів, які штучно завищували ціни. Схема завдала значних збитків бюджету.

Під час досудового розслідування правоохоронці оглянули онлайн-ресурси публічних закупівель, а також документи фірм ТОВ "ТРЕК ЛАЙН", ТОВ "Постулат ХХІ", ТОВ "ВСС-Систем". Крім того, призначили експертизи. Щоправда, про підозру нікому не повідомили.

Термін досудового розслідування продовжили ще на рік – до 23 листопада 2021 року. За словами слідчого, потрібно завершити експертизу та допитати свідків.

Зверніть увагу! Кернес наразі перебуває у німецькій клініці "Шаріте". Туди його госпіталізували у вересні через ускладнення коронавірусу.

Чому до справи може бути причетний Кернес та оточення

За інформацією видання, чиновники харківської мерії та їх родичі активно реєстрували фірми у Чехії. Зокрема, рідні працівників Департаменту будівництва та шляхового господарства, голови цього відомства Володимира Чумакова та міського голови Геннадія Кернеса.

Так, донька Чумакова та пасинок Кернеса Родіон Гайсинський є співвласниками фірми у Чехії – Inter Tech Praha s.r.o. Підприємство створили у 2017 році, а Аліна Чумакова та Гайсинський стали причетними до неї у 2018.

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Фірма постачає труби в Україну, зокрема, для вищезгаданого ТОВ "ВСС-Сістем". Засновниками цієї фірми були Неллі Ушакова та Олександр Жовтобрюх. Останній працював заступником начальника управління шляхового господарства департаменту Чумакова.

До слова, "ВСС-Сістем" отримало на тендерах 21 мільйон гривень в департамент Чумакова та ще 5 мільйонів у КП "Харківводоканал".

У справі фігурують ще 2 чеські фірми:

Parmus Nova s.r.o. Вона записана вже на Жовтобрюха.

Prof Materials s.r.o. Записана на дружину директора департаменту Ольгу Чумакову.

ЗМІ стверджують, що фірма також поставляє товари до України. Її контрагентом є ТОВ "Трек лайн", яка, до речі, отримує підряди від харківських комунальних підприємств.

Наразі вони очікують на підписання договору з КП "Шляхрембуд", яке підпорядковане Чумакову.

Важливо! Чеські фірми не є виробниками. Вони лише "прокладки", за допомогою яких наганяють вартість на товари.